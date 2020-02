Intensiver Austausch mit FIS auf den SAP-Infotagen für den Handel

Das SAP-Event am 19. und 20. März 2020 in Berlin richtet sich an Entscheider und Experten aus dem Groß- und Einzelhandel. Es bietet die Möglichkeit eines interaktiven Austauschs zwischen SAP-Kunden und Partnern. FIS ist als SAP Gold Partner vor Ort und gibt Impulse, Lösungen und Inspiration für intelligente Handelsunternehmen.

Aktuelle Megatrends wie Konnektivität und Digitalisierung benötigen intelligente und datengetriebene Lösungen, um sich den komplexen Ansprüchen der Endkunden zu stellen. Die SAP-Infotage für den Handel @SAP NOW widmen sich den größten Herausforderungen und SAP-Innovationen im Bereich Handel. FIS präsentiert in der SAP- und Partner-Gemeinschaftslounge im 1. OG das eigene Portfolio an Dienstleistungen und Software-Lösungen für nachhaltigen Erfolg im E-Commerce.

Besucherinnen und Besucher erfahren in der Business Lounge, wie Händler mit dem marktführenden Warenwirtschaftssystem für den Großhandel effiziente Prozesse umsetzen. Darüber hinaus beleuchten die IT-Expertinnen und -Experten, wie eine nahtlose System-Integration von Online-Marktplätzen sowie die Anbindung aller handelsrelevanten Abteilungen wie Vertrieb und Logistik zu neuen Absatzkanälen und mehr Umsatz führt.

In einer inspirierenden Atmosphäre ermöglicht das Event, früher bekannt als ?SAP Forum für den Handel?, einen offenen Dialog zu drängenden Themen und Fragestellungen des Handels. SAP und ausgewählte Partner liefern unter dem Motto ?Handel digital erleben? zudem umfassende Informationen zu den neuesten Technologie-Lösungen und SAP-Innovationen für den Handel der Zukunft.

Weitere Fokusthemen der Infotage sind Wholesale, Omnichannel, Digital Business, Smart Apps & Collaboration. In praxisnahen Showcases und Workshops erfahren Teilnehmende beispielsweise, wie sie mithilfe digitaler Prozesse erfolgreich handeln, ein authentisches Kauferlebnis auf allen Kanälen schaffen oder KI-Technologien für neue Geschäftsmodelle einsetzen.

Zur SAP NOW

Kunden, Vordenker, Partner und SAP-Experten diskutieren in Berlin mit rund 3.000 Teilnehmenden über intelligente Lösungen für das Unternehmen der Zukunft. Im Rahmen der SAP NOW mit dem Motto ?Erlebnis. Erkenntnis. Ergebnis.? können sich die Besucher neben den SAP-Infotagen für den Handel auf zwei weiteren SAP-Foren informieren zu den Themen Finanzmanagement & GRC sowie Public & Energy. Damit bietet die SAP NOW einen umfassenden Rundumblick und bündelt innovative Technologien, IT-Expertise und branchenspezifische Lösungen in nur zwei Veranstaltungstagen.

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind über 700 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt der FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt FIS das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab.

In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland. Das Tochterunternehmen FIS-SST ist kompetenter Ansprechpartner für Projekte rund um das Thema Nearshoring. Kollaborative Lösungen für die komfortable und sichere Prozessabwicklung verschiedener Unternehmen auf gemeinsamen Plattformen werden im Tochterunternehmen FIS-iLog entwickelt.