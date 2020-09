Interaktive Electronic Shelf Labels ergänzen Produktportfolio von e-shelf-labels

Als innovativer Lösungsanbieter für elektronische Beschilderung hat e-shelf-labels mit SOLUM, dem Hersteller von elektronischen Preisschildern und Etiketten mit Sitz in Südkorea, USA und Deutschland, Lösungspartner einen kompetenten Partner gefunden. Damit erweitert e-shelf-labels sein Produktsortiment im Bereich der elektronischen Beschilderung um die SOLUM Newton Labels, die Interaktion zwischen Kunden, Mitarbeitern und Bestandsmanagement ermöglichen.

e-shelf-labels ist ab sofort Partner von Label-Hersteller SOLUM, einem Spin-Off von Samsung Electro-Mechnics mit Fokus auf den Bereichen Kern-Hochfrequenztechnologie, ESL- und IoT-Modulen. Damit erweitert e-shelf-labels sein Produktsortiment um innovative Lösungen wie die Newton-Labels. Die Newton-Serie zählt zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der ESL-Technik und überzeugt hinsichtlich Geschwindigkeit, Haltbarkeit, Akkulaufzeit und verbesserter Qualität.

Darüber hinaus verfügen die elektronischen Preisschilder über interaktive Multifunktionstasten, die in dieser Form einzigartig auf dem Markt der E-Ink-Labels sind. Durch die Möglichkeit der individuellen Konfiguration können Kunden und Mitarbeiter mit dem Label interagieren und so zusätzliche Produktinformationen einsehen, den Kundenservice zum jeweiligen Produkt rufen oder Nachbestellungen über das Warenwirtschaftssystem anstoßen. Im Rahmen der IP67-Zertifizierung sind die Labels staub- und wasserdicht. Über die integrierten LEDs in sieben Farben können Hinweise wie Out-of-Stock-Markierungen gesetzt oder Kunden über verknüpfte Produktfinder (z.B. SB-Terminals oder Smartphone-Apps) zum Produkt gelotst werden.

Aufgrund des anpassbaren Designs sowie der NFC-Fähigkeit eignen sich die Labels der Newton-Serie für eine große Kundengruppe von e-shelf-labels. Dabei finden sie ihren Einsatz vor allem im Handels- und Industriebereich.

Die Partnerschaft mit SOLUM verbindet die individuelle Beratung und den Verkauf durch e-shelf-labels mit der starken technischen Basis der Newton-Serie.

e-shelf-labels ist der Partner, wenn Sie über digitale Vernetzungen eine innovative Retail Experience in Ihren stationären Handel bringen möchten. Als Value Added Distributor, Systemintegrator, Dienstleister und Berater steht e-shelf-labels bei allen Fragen rund um elektronische Displays und digitale Beschilderung zur Verfügung. Wir bieten Ihnen zu jeder Digital-Signage-Anwendung eine entsprechende Software- und Hardwarelösung für Ihren individuellen Anwendungsbereich. Unsere Produkte reichen dabei von elektronischen, funkgesteuerten Eink Preisschilder, über Digital Signage Lösungen bis hin zu Touch Display Lösungen für Self Service und Kiosk Lösungen. Unser Komplettpaket umfasst abgestimmte Hard- und Software Lösungen, sowie das komplette Lösungsspektrum für Ihren digitalen Kennzeichnungs- und Auszeichnungsprozess.