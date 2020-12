Interaktive Online Seminare der Kompakttraining GmbH&Co.KG stellen Weiterbildung im deutschen Mittelstand sicher – Bestnoten für Online Schulungen

Die Digitale Didaktik des Hamburger Weiterbildungsanbieters begeistert Entscheider und Personalentwickler. Sowohl bei Praxisnähe und Raum für Fragen der Teilnehmer ist das festangestellte Trainerteam nicht zu toppen. Dabei helfen der Kompakttraining GmbH und Co. KG 27 Jahre Erfahrung Weiterbildungsmarkt und der Entwicklung von zeitgemäßen Schulungskonzepten.

Mit dem lebendigen Bildungskonzept hat es die Kompakttraining GmbH & Co. KG geschafft, das etablierte eigene Seminarformat auch Online zu etablieren, ohne dabei die Qualitätsmerkmale einer guten kompakten Präsenzschulung zu vernachlässigen.

Kunden konzentrieren sich auf konkrete Bedarfe bei der Weiterbildung

Die Personalentwickler des deutschen Mittelstands konzentrieren sich in der Weiterbildung auf Managementthemen, auf die Sicherheit in der Kundenkommunikation und auf Führungsthemen.

So durfte das Trainerteam der Firma Kompakttraining GmbH & Co. KG in 2020 zahlreiche Fach- und Führungskräfte durch Online Schulungen fit machen für die aktuellen Bedarfe.

Neue Termine für Online Seminare im 1. Quartal 2021

Der Weiterbildungsanbieter aus Hamburg reagiert auf die anhaltenden Kontaktbeschränkungen und hat das Angebot an Onlineterminen und ?Themen ausgeweitet.

Aktuelle Termine und Seminarthemen sind ab sofort online buchbar. Interaktive Didaktik, erfahrungsorientierter Dialog und Wissensaustausch ist auch im Online Seminar garantiert.

Der Weiterbildungsanbieter aus Hamburg hat sich für die große Nachfrage der Fach- und Führungskräfte gewappnet und inzwischen 2 professionelle Online Seminar Studios in der Zentrale in Betrieb genommen.

Seit 2004 bietet der nach DIN ISO 9001:2015 zertifizierte Seminaranbieter aus Hamburg Soft- und HardSkill-Seminare und Schulungen in den Metropolen Deutschlands an. Teilnehmer (m/w/d) bei den offenen Seminaren als auch Inhouse Schulungen sind Auszubildende, Fachkräfte, Experten bis hin zu Führungskräften. Seit 2020 bietet der Weiterbildungsanbieter ausgewählte Seminare auch online an.