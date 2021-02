Interaktiver 7? All-in-One PC mit PoE+

Mit dem neuen interaktiven All-in-One PC AFL3-W07-AL2 erweitert ICP Deutschland sein Portfolio an kompakten PoE fähigen PCAP-Touch PCs für den industriellen Einsatz als Bedien- und Anzeigeeinheit. Neben dem bisherigen Modell AFL3-W07-AL, steht nun mit der neuen Variante AFL3-W07A-AL2 eine im Schnittstellenumfang angepasste Variante zur Verfügung. Beiden Gemein ist der aus der Apollo Lake Reihe stammende Intel? Celeron? N3350 Prozessor, mit bis zu 2,4GHz Taktfrequenz sowie ab Werk 4GB DDR3L Arbeitsspeicher, der auf bis zu 8GB erweitert werden kann. Das in beiden Varianten verbaute Display mit IP65 Frontschutz bietet ein 16:9 Bildformat mit einer Auflösung von 1024×600 Pixeln. Die Helligkeit beträgt 500 cd/m? bei einem Kontrastverhältnis von 700:1. Die beiden All-in-One PC sind mit einem 10 Punkt PCAP Touch ausgestattet und bieten als Besonderheit neben einem UV Schutz auch eine reflexionsmindernde Beschichtung. Der AFL3-W07A-AL2 bietet einen M.2 2242 B+M Key Slot für Solid State Speichermedien, sowie eine Gigabit Ethernet, zwei USB 3.2 mit 5GB/sec, eine serielle RS-232/422/485 Schnittstelle und zusätzlichen einen HDMI Port für die Erweiterung der Bildausgabe. WLAN nach IEEE802.11 a/b/ag/n/ac sowie Bluetooth V4.1 sind für die kabellose Kommunikation integriert. Als weitere Besonderheit kann der AFL3-W07-AL2 als PoE Powered Device eingesetzt werden. Neben dem 12 Volt DC Anschluss unterstützt der AFL3-W07A-AL2 PoE in der Version IEEE802.3 af/at. Über die VESA Montagoption lässt sich der AFL3-W07A-AL2 an der Wand, am Standfuß oder über ein optionalesKit in einem Lochausschnitt montieren. Der All-in-One PC ist für den lüfterlosen Betrieb in einem Temperaturbereich von -20 ?C bis 50 ?C ausgelegt. Auf Wunsch liefert ICP den AFL3-W07A-AL2 vorinstalliert und vorparametriert mit industriellen Speichermedien als auch Betriebssystem als Ready-to-Use System.

ICP. Industrial Computer Products ?by people who care!

Produktlink:

https://www.icp-deutschland.de/industrie-pc/panel-pc-displays/panel-pc/all-in-one-afl3/afl3-w07a-al2-n1-p-pc-4g-r10.html?listtype=search&searchparam=afl3-w07

Datenblatt:

https://files.icp-deutschland.de/produkte/KC001981/web/icp/AFL3-W07A-AL_W07A-AL2_W10A_12A_W15A-AL-datasheet-20210128.pdf

Spezifikationen

7? Panel PC mit PoE Funktionalität

PoE nach IEEE802.3at/af

Kapazitiver Touch mit Anti-Glare und -UV Schutz

Apollo Lake Intel? Celeron? Prozessor N3350

8GB DDR3L Arbeitsspeicher

LAN GbE, COM, USB

2 2242 Slot B+M Key

Spannungseingang: PoE oder 12VDC

Betriebstemperatur: -20?C~+50?C

Anwendungsbereiche/Applikationen

Automatisierung

PoE Powered Device

HMI Bediensysteme

Gebäudeautomation

KIOSK Systeme

Infotainment Systeme

POS

AUSRICHTUNG

Wir bieten eine umfassende Auswahl an Komponenten und Systemen für Anwendungen in den Bereichen ?Industrial Computing?, ?Automation? und ?Networking?. Um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, setzen wir auf Kompetenz, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit in allem was wir tun.

PRODUKTPORTFOLIO

? Industrial CPU Boards ? Vielfältig & Langzeitverfügbar

PICMG1.3, PICMG, ATX, Mini ITX, 5.25?, EPIC, 3.5?, PC/104, CoM

? Embedded Systems ? Kompakt & Lüfterlos

Zahlreiche Schnittstellen und inkl. Embedded OS

? Touch Panel PC ? Flexibel & Robust

4.3?-19? für Schaltschrank, VESA oder Unterputz Montage

? Industrial Networking ? Schnell und Zuverlässig

Ethernet Switches, Media Converter, Device Server

? Automation Products ? Anpassbar und Beständig

Programmable Automation Controller, Remote I/O Modules, ?

DIENSTLEISTUNGEN

? Technische Verkaufsberatung und Support

? Großes Lager in Deutschland

? Assemblierung von Systemen nach Kundenwunsch

? Realisierung von kundespezifischen Produkt-Modifikationen

? Schnelle und unkomplizierte Abwicklung im Service-Fall