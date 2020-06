INTERGATOR SMART SEARCH – Enterprise Search auf Basis neuronaler Netze

Die INTERGATOR SMART SEARCH ist eine?grundlegende Weiterentwicklung?der INTERGATOR Enterprise Search?auf der Basis neuronaler Netze. Sie vereint eine lexikalische mit einer?semantisch-assoziativen?Suche innerhalb einer Lösung.?Anders als eine konventionelle?Unternehmenssuche,?bietet die INTERGATOR?SMART SEARCH?einen thematische Sicht auf die im?Unternehmen verstreut?liegenden strukturierten und unstrukturierten?Daten.?Eine?explorative Suche?mit einer bislang einmaligen?grafischen?Oberflächenkomponente – der sogenannten?Kontext-Map?- visualisiert thematisch-gruppierte Suchtreffer?und zeigt so Zusammenhänge zwischen Begriffen und Daten auf. Dokumente und Daten werden in der?SMART SEARCH?nicht nur in einem Index strukturiert aufbereitet, sondern über?Machine Learning?mit?neuronalen Netzen?analysiert und die erkannten Eigenschaften in ein Modell übertragen. Auf diesem Weg lassen sich ähnliche Begriffe und Suchtreffer besser auffinden und?semantisch-assoziativ?in Zusammenhang bringen -?ohne Wörterbücher oder Thesauri pflegen zu müssen.

Die Besonderheit bei INTERGATOR liegt darin, dass die Modell-basierte, Kontext-sensitive Suche in einer Abfrage mit Stichwörtern, Wildcards und Metadaten-Filtern (sogenannten Facetten) kombiniert werden kann – bei Bedarf auch mit Booleschen Operatoren und klassischer Abfrage-Syntax.?Die?INTERGATOR?SMART SEARCH?sucht semantisch-assoziativ, cross-lingual, natürlich-sprachig und kann anhand von Beispiel-Dokumenten oder Bildern andere?Dokumente?finden.

“Mit der INTERGATOR SMART SEARCH schlagen wir ein neues Kapitel in der Unternehmenssuche auf. Über die letzten Monate haben wir die Art und Weise, wie Informationen innerhalb eines Unternehmens gefunden werden vollständig neu gedacht. Mit unserer neuronalen Such-Technologie ermöglichen wir ein vollkommen neues Sucherlebnis, insbesondere für systematische Recherchen.”, sagt Dr. Uwe Crenze, Geschäftsführer der interface projects GmbH. “Unsere vortrainierten KI-Modelle werden automatisch beim Indexieren auf das Unternehmensvokabular angepasst und ermöglichen so einen zielgerichteten Einsatz in einem großen Spektrum an Geschäftsprozessen.”, ergänzt Eduard Daoud, ebenfalls Geschäftsführer bei der interface projects GmbH.

Die interface projects GmbH ist mit dem eigenen Produkt INTERGATOR einer der führenden deutschen Anbieter für Enterprise Search- und Informationsmanagement-Lösungen. Unabhängig von Branche und Größe unterstützt INTERGATOR die intelligente Informationserschließung in jeder Organisation. Inhalte aus verschiedenen Datenquellen werden systemübergreifend aggregiert und analysiert.

INTERGATOR SMART SEARCH ist eine auf maschinellen Lernverfahren basierende intelligente, systemübergreifende Suchmaschine und Wissensmanagement- und Analytics-Plattform. Nutzer können mit INTERGATOR sicher, schnell und komfortabel auf die internen und externen Informationsbestände einer Organisation zugreifen und über das Suche-basierte Dashboard personalisierte unternehmens- und prozessrelevante Informationen abrufen.

Im Gegensatz zur einfachen Volltextsuche lässt INTERGATOR den Nutzer nicht mit tausenden Treffern allein, sondern bietet elegante und äußerst effiziente Möglichkeiten, um in den Ergebnissen zu navigieren, diese einzuschränken oder zu erweitern. Möglich wird das durch eine automatische Verschlagwortung, Erkennung von Eigennamen und Zusammenhängen.