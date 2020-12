International Days einmal anders: „In zwei Wochen um die Welt“

Der International Day ist jedes Jahr ein Highlight an der Hochschule Bremen: Zahlreiche Besucher strömen um die Ländertische, erleben ein buntes Miteinander und tauchen in fremde Kulturen ein. Beschäftigte und Studierende tauschen sich über ihre Auslandsaufenthalte, Stipendien und Erfahrungen aus. Und in diesem Jahr? Vom 7. bis 18. Dezember lädt das International Office der Hochschule Bremen zu den ?International Days 2020? mit einer virtuellen Reise ?In zwei Wochen um die Welt? ein. Den aktuellen Hygienevorschriften Rechnung tragend, werden auf einer virtuellen Messe bunte Ländertische, Vorträge und ein spannendes Rahmenprogramm samt einer Abschlussfeier geboten.

Über die Messeumgebung klickt man sich durch virtuelle Räume, in denen es bunte Ländertische zu entdecken gibt, oder man lauscht spannenden Vorträgen. Ein Blick in das prallgefüllte, 25-seitige Programmheft verspricht trotz Pandemie besondere, inspirierende Erlebnisse.

Einige Beispiele aus der Programmfülle der ?International Days 2020?: Studierende berichten von ihren Erfahrungen aus aller Welt, es gibt Workshops – unter anderem zu interkulturellen Trainings und zahlreiche Vorträge. Ein Salsa-Kurs oder die Abschlussparty am letzten Tag mit vorangegangener Prämierung von Fotos, die Studierende während ihres Auslandsaufenthaltes gemacht haben, sorgen für das kulturelle Rahmenprogramm.

Weitere Informationen:

https://www.hs-bremen.de/internet/hsb/veranstaltungskalender/id/programmheft_international_day_2020_endversion.pdf (Programmheft)

und https://www.hs-bremen.de/internet/de/hsb/veranstaltungskalender/id/

Instagram Account: hsb_international