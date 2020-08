Internationale Befragung von Gesundheitsexperten zeigt Präferenz für Blutzuckermessgeräte, die das Selbstmanagement von Diabetikern unterstützen

LifeScan Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2885697-1&h=2611602124&u=http s%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l% 3Dde%26o%3D2885697-1%26h%3D1633363306%26u%3Dhttps*3A*2F*2Fc212.net*2Fc*2Flink*2F *3Ft*3D0*26l*3Den*26o*3D2885697-2*26h*3D459608397*26u*3Dhttps*253A*252F*252Fwww. lifescan.com*252F*26a*3DLifeScan*2BInc.%26a%3DLifeScan*Inc.__%3BJSUlJSUlJSUlJSUl JSUlJSUlJSUlJSUr!!IYktN3qNTw!gjyR77UhMq42mMIwN291o1Z4u6JHJYm6YvrsEWhSFQ8dlR_ymzS sPFsvcxDQYNhj%24&a=LifeScan+Inc.) , ein weltweit führender Anbieter im Bereich Blutzuckerkontrolle und Entwickler der renommierten Marke OneTouch?, gab heute die Erkenntnisse aus einer Blindbefragung des im August publizierten Journal of Diabetes Science and Technology bekannt. Die Ergebnisse zeigten, dass medizinisches Fachpersonal, welches Behandlungsentscheidungen für Menschen mit Diabetes Typ 1 und Typ 2 unter Nutzung von Blutzuckermessdaten treffen, eine starke Präferenz für ein Blutzuckermessgerät mit Selbstkontrolle hat, welches dem Patienten zusätzlich direkte Einblicke, Meldungen und Empfehlungen zur Verfügung stellt, welche dazu beiträgt die in klinischen Praxisleitlinien für Diabetes empfohlenen Ziele beim Selbstmanagement zu erreichen.

An der Online-Befragung, durchgeführt von der Marktforschungsfirma IPSOS, beteiligten sich 353 medizinische Fachleute aus den USA (70), Kanada (71), Frankreich (70), Deutschland (70) und Italien (72). Im Einzelnen handelte es sich um 151 Endokrinologen, 102 Hausärzte und 100 Diabetesberater/-ausbilder. Diesen Gesundheitsfachleuten wurde die Möglichkeit einer Bewertung darüber gegeben, wie Blutzuckermessgeräte die Informationen für die Patienten auf Gerätedisplays von vier Herstellern präsentieren. Zur Bewertung wurden interaktive Webseiten und acht zentrale Aussagen der Leitlinien gegenübergestellt. Zur Entwicklung der Bewertungskriterien wurden die Leitlinien der American Diabetes Association und der European Association for the Study of Diabetes genutzt.

“Die internationale Anerkennung als das bevorzugte Blutzuckermessgerät durch unsere Partner in der klinischen Praxis bestärkt noch unser Ziel, Qualitätsgeräte bereitzustellen, die Patienten ein besseres Selbstmanagement ihrer Diabeteserkrankung ermöglichen. Es ist eine entscheidende Erinnerung daran, dass 30 Jahre aufmerksames Zuhören und Verfeinerung unseres Produkts auf der Grundlage einer guten Beziehung zwischen Patienten und Anbieter unabdingbar sind”, sagte Brian Heald, Senior Vice President und Head of Product von LifeScan. “Diabetes-Selbstmanagement ist komplex. Es ist wichtig, dass unsere Produkte unkompliziert, präzise und verlässlich sind. Wir freuen uns sehr über die Untersuchungsergebnisse und die Tatsache, dass wir als bevorzugte Anbieterplattform ausgewählt wurden.”

In allen Ländern und allen teilnehmenden medizinischen Disziplinen wurde das Messgerät OneTouch Verio Reflect? in Bezug auf den klinischen Nutzen für alle Leitlinienfragen wesentlich höher bewertet (70-84 Prozent, p<0,05) als die anderen drei Messgeräte. Den Umfrageteilnehmern wurden Screenshots ohne Markennennung von vier Blutzuckermessgeräten gezeigt und sie stuften das Gerät OneTouch Verio Reflect? in den meisten Fällen (+70 Prozent) auf den ersten Platz ein. Dabei ging es um folgende Aussagen: – Beste Anzeige von Informationen zur Selbstüberwachung, damit Patienten ihren Fortschritt in Bezug auf glykämische Zielvorgaben verfolgen können; – Bestes Hilfsmittel, um ihre hyperglykämischen Ergebnisse und Muster besser zu verstehen, damit sie Maßnahmen zur Vermeidung von Überzuckerung treffen können; und – Bestmögliche Rückmeldungen und Erkenntnisse über niedrige Blutzuckerdaten, damit Patienten erkennen und wissen, wann sie bei Unterzuckerung handeln müssen. “Als Berater, Forscher und Experten für Diabetesbehandlung und -schulung wollten wir bessere Erkenntnisse darüber gewinnen, worauf medizinisches Fachpersonal als Teil des Versorgungsteams ihrer Patienten bei einem Messgerät Wert legen. Die Plattform und das Verfahren müssen die individuellen Versorgungspläne unterstützen”, sagte Deborah Greenwood, PhD, RN, BC-ADM, CDCES, FADCES und 2015 Präsidentin der AADE (jetzt Association of Diabetes Care and Education Specialists). “Diese Umfrage zeigt, dass die Gesundheitsexperten über Märkte und Fachgebiete hinweg Merkmale bevorzugen, die den Menschen mit Diabetes dabei helfen können, selbst Maßnahmen zur Steuerung und zur Verbesserung ihrer Ergebnisse zu treffen.” In der Umfrage wurden Messgerätemerkmale von vier der neuesten Blutzuckermessgeräte von vier großen Herstellern für Blutzuckermessgeräte präsentiert. Die medizinischen Fachleute sollten den Nutzen und die Vorteile jedes Blutzuckermessgeräts dahingehend prüfen und evaluieren, ob das Gerät ihnen (und ihren Patienten) hilft, die Ziele der klinischen Leitfäden zu erreichen. Die Messgeräte wurden ohne jegliche Markenkennzeichnung in Online-Bildern präsentiert. Ein Bewertungsausschuss aus Gesundheitsversorgern entwickelte Bewertungsaussagen über den Nutzen jedes Messgeräts anhand von acht zentralen klinischen Leitlinien zum Diabetesmanagement (z. B. American Diabetes Association (ADA) Standards of Medical Care in Diabetes, 2019, Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: European Association for the Study of Diabetes (EASD) & ADA, 2018). Informationen zu LifeScan LifeScan, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Blutzuckermessung, setzt sich dafür ein, Menschen mit Diabetes ein Leben ohne Einschränkungen zu ermöglichen. Weltweit vertrauen mehr als 20 Millionen Menschen auf die Produkte der Marke OneTouch?, um ihre Diabetes-Erkrankung zu kontrollieren. Mit der Entwicklung von Produkten, die sich durch einfache Handhabung, Präzision und Zuverlässigkeit auszeichnen, engagiert LifeScan sich seit über 35 Jahren konsequent für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Diabetes. 