Internationale Konferenz für digitales Wachstum in Frankfurt/Main

.

Wo: Alte Oper in Frankfurt am Main

Wann: 01. September 2020

Was genau: Digitales Wachstum, Konsumpsychologie, Verhaltensforschung, Geschäftsoptimierung

Wie schaffen es große Unternehmen stetig zu wachsen und Märkte zu erschließen? Was versteckt sich wirklich hinter dem Buzzword ?Kundenzentrierung?? Wie werden Kaufentscheidungen mittels psychologischer Prinzipien beeinflusst, und was müssen Unternehmen leisten, um digitales Experimentieren, Wachstum und Management in Einklang zu bringen?

Antworten auf diese brandaktuellen Fragen liefert der growth marketing SUMMIT am 1. September 2020 in der Alten Oper in Frankfurt am Main. In zwölf Vorträgen teilen weltweite Experten aus Unternehmen wie Facebook, Blinkist, Spotify oder Booking.com mit erwarteten 800 Optimierern aus 16 Ländern ihr Wissen rund um digitales Wachstum, CRO und Business-Optimization.

Für das zehnjährige Jubiläum der englischsprachigen Konferenz wird US-Wirtschaftspsychologe und Bestseller-Autor Dan Ariely als Keynote Speaker neueste Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung exklusiv präsentieren. Teilnehmer erwartet zudem gebündeltes Wissen von Conversion-Experts wie Erin Weigl (Booking.com), Morgan Brown (Facebook), Tobias Ahlin (Mojang), Sandra Wu (Blinkist), Simon Dahla & Joost de Schepper (Spotify) sowie weiteren internationalen Speakern.

Neben den praxisnahen Vorträgen haben SUMMIT Besucher die Möglichkeit sich in den Networking-Pausen auszutauschen sowie das interaktive Programm von Veranstalter und Partnerunternehmen zu nutzen. Im Anschluss lassen Speaker, Interessenten und Gastgeber den Tag in den imposanten Räumlichkeiten der Alten Oper feierlich ausklingen.

Der growth marketing SUMMIT wird von der in Bad Homburg ansässigen Unternehmensberatung für digitales Wachstum und Kundenzentrierung konversionsKRAFT (Web Arts AG) veranstaltet.

Medienpartner: t3n, Onlinemarketing.de, Adzine, produktbezogen.de.

Veranstaltungspartner: Kameleoon

weitere Informationen: https://www.growthmarketingsummit.com/

konversionsKRAFT(Web Arts AG) ist ein Unternehmen, das in den Bereichen Conversion Management und strategische Beratung zur Optimierung digitaler Wertschöpfung deutschlandweit führend ist. Ein Team aus u?ber 70 Conversion Managern, Engineers, Strategy Consultants, User Researchern, Quality Managern, Data Scientists, UX Designern an vier Standorten in Deutschland sorgt dafür, dass Unternehmen ihre Web-Auftritte optimal auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ausrichten und so ihr digitales Wachstum steigern.

Zu den Kunden zählen Unternehmen verschiedenster Branchen wie zum Beispiel Allianz, DB Deutsche Bahn, coop, eventim, Media Markt und o2 (Telefónica).

https://www.konversionskraft.de