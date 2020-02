Internationale Vertriebsvereinbarung: Louisiana Public Broadcasting setzt weiterhin auf TFO

Eine sichere Sache für Louisiana Public Broadcasting

(LPB): Die erfolgreichen Kinderprogramme der von der Regierung Ontarios

finanzierten franko-kanadischen Medienorganisation Groupe Média TFO sollen auch

zukünftig über LPB PBS Kids ausgestrahlt werden.

– Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren werden im Bundesstaat Louisiana auch

weiterhin die Abenteuer ihrer französischsprachigen Lieblingscharaktere aus

TFO-Sendungen mitverfolgen können, nachdem der Vertrag zwischen TFO und LPB

verlängert wurde; LPB ist Teil von PBS, einem der weltweit angesehensten

Bildungssender. Diese strategische Allianz wurde für weitere zwei Jahre

bestätigt und zeugt von der exzellenten Programmqualität des franko-kanadischen

Produzenten aus Ontario.

Die Kindersendungen von TFO Creations wurden erstmals am Montag, dem 18. April

2016, auf LPB PBS Kids in Louisiana ausgestrahlt und werden nun bis Dezember

2021 verlängert. Es sollen 7 Stunden wöchentlich Programme in französischer

Sprache ausgestrahlt werden.

“Bei TFO setzen wir auf pädagogisch wertvolle Programme und

frankophonen Stolz und wir freuen uns, dass mit unserer Hilfe die

französischsprachige Gemeinschaft in Kanada und auf der ganzen Welt

weiter wächst. Wir sind entschlossen, die Frankophonie grenzenlos zu

fördern. Durch die Erneuerung dieser Partnerschaft mit LPB stellen

wir sicher, dass das frankophone Erbe Louisianas zelebriert wird,

indem insbesondere auch zukünftige Generationen miteinbezogen werden.

“

– Éric Minoli, Chief Operating Officer, Groupe Média TFO

TFO Creations vermittelt grundlegende Fähigkeiten, Werte und Kenntnisse, die dem

jungen Publikum dabei helfen sollen, als aufgeklärte Weltbürger aufzuwachsen.

Die innovativen französischsprachigen Programme von TFO werden im Einklang mit

dem Bildungsministerium von Ontario erstellt und unterstützen insbesondere

frankophone Kinder und Jugendliche dabei, ihre ganz eigene Identität zu formen.

“Seit ihrem Debüt im LPB-Netzwerk bereichern die für das junge

Publikum konzipierten Bildungssendungen von TFO die französische

Kultur in Louisiana. Wir sind sehr stolz darauf, frankophonen und

frankophilen Kindern besondere und unterhaltsame Lernerlebnisse

anbieten zu dürfen. Wir gratulieren und danken den Leuten von Groupe

Média TFO, denn sie inspirieren mit ihrer enormen Kreativität junge

Zuseher täglich aufs Neue.”

– Beth Courtney, Präsidentin und CEO, Louisiana Public Broadcasting

Mit seinen hochwertigen Inhalten, die beispielhafte Werte für jede Familie

vermitteln, möchte TFO nicht nur in Ontario, Kanada, sondern rund um die Welt

das “French-Fact”-Konzept voranbringen. Mit TFO Creations erweitert das

Medienunternehmen aktiv die Reichweite französischsprachiger Sendungen und

bietet ein Fenster zur franko-kanadischen Kultur.

Diese Interaktion auf internationaler Ebene unterstützt frankophone und

frankophile Lernende und Unterrichtende, und sie demonstriert außerdem die

Vielfalt sowie den Bildungsvorsprung Ontarios im neuen Bereich der

wissensbasierten Wirtschaft.

Informationen zu Groupe Média TFO

Groupe Média TFO ist ein wichtiger Partner für jene, die pädagogische und

kulturelle Inhalte in französischer Sprache suchen. Die Organisation bietet

anregende Informationen und preisgekrönte Inhalte an und setzt dabei auf den

neuesten Stand des digitalen Lernens. TFO unterstützt 2 Millionen Studenten und

135.000 Lehrer und Pädagogen in ganz Ontario und Kanada. TFO betreibt 22

YouTube-Kanäle mit 1,2 Milliarden Aufrufen, darunter Kanadas führenden

französischsprachigen Kanal Mini ABC, für den der Organisation der Golden Play

Button Award verliehen wurde. Von Austin bis Amsterdam – die Inhalte der Groupe

Média TFO haben bereits mehrere Preise gewonnen: Kidscreen Awards, Gémeaux

Awards, Cassies, IBC Awards, SXSW Film Design Awards und viele mehr.

Informationen zu Louisiana Public Broadcasting

Louisiana Public Broadcasting ist seit 1975 das öffentlich-rechtliche

Fernsehnetz des US-Bundesstaates Louisiana mit Standorten in Alexandria, Baton

Rouge, Lafayette, Lake Charles, Monroe und Shreveport. Zu LPB gehört außerdem

WLAE-TV aus New Orleans. Neben der Produktion preisgekrönter Dokumentarfilme

über die Geschichte und die Menschen Louisianas widmet sich LPB der

Unterstützung von Kindern im ganzen Bundesstaat, um deren Kenntnisse im Bereich

des Lesens, Schreibens, der Mathematik und der Wissenschaften durch diverse

Bildungsprogramme weiterzuentwickeln.

Kontakt für weitere Fragen bzw. zur Vereinbarung von Interviewterminen: Jason

Viso, Director of Programming & Content, Louisiana Public Broadcasting,

jviso@lpb.org; Mélanie Grenier, Corporate Communications Lead, Groupe Média TFO,

mgrenier@tfo.org | 416 968-8321

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118941/4525993

OTS: Ontario French Language Educational Communications Authority

(TFO)

Original-Content von: Ontario French Language Educational Communications Authority (TFO), übermittelt durch news aktuell