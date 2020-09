Internationaler Speaker-Slam zum ersten Mal in Berlin am 18.09.20

Internationaler Speakerslam in Berlin

Beim größten internationalen Speaker-Slam am 18. September 2020 zu ersten Mal in Berlin wurde der Weltrekord, die meisten Redner an einem Abend, mit 73 Teilnehmern erzielt. Die Veranstaltung fand, nach New York, Wien, Hamburg und München dieses Mal in Berlin statt. Sie wurde von dem deutschen Autor und Vortragsredner Hermann Scherer organisiert und weltweit live auf YouTube übertragen. Die Herausforderung der 73 Teilnehmer bestand darin, die hochkarätig besetzte Jury in nur vier Minuten von ihrem Talent zu überzeugen. Zu den Mitgliedern der Jury gehörten u. a. Andre Jünger (CEO des GABAL-Verlages) und Jörg Rositzke (Geschäftsführer von Hamburg 1). Als Teilnehmerin war Erika Götz aus Haan mit dabei, die das Publikum begeisterte.

Als Teilnehmer aus 7 Ländern waren u. a. Wissenschaftler, eine Professorin, ein 22-facher Weltmeister im boxen dabei. Zuvor haben sich alle Speaker im Rahmen des Goldprogrammes von Hermann Scherer auf dieses Event vorbereitet.

Die vorgegebene Zeit von 4 Minuten füllt Erika Götz mit einer Mischung aus ihrem persönlichen Leben und ihrer Überzeugung, dass Verantwortung, Entscheidungen und deren Umsetzung wichtig sind im Lebensmanagement und rät: Übernehmt Verantwortung, trefft Entscheidungen, setzt diese um nach dem Motto: “Setz Deinem Leben eine Krone auf!”

Zur Person:

Erika Götz, mit 16 Jahren zum ersten Mal Mutter, mit 17 1/2 zum zweiten Mal. Scheidung mit 19, einen Monat vor dem 20. Geburtstag. Mit ihren beiden Kindern brach sie auf in ein selbstbestimmtes Leben, blieb dabei verantwortungsbewusst, entscheidungsfreudig und veränderungsbereit.

Mit ihren Erfahrungen auf ihrem eigenen Entwicklungsweg aus familiären Verstrickungen heraus in die emotionale Freiheit unterstützt sie heute als Mediatorin und Coach andere dabei, Überzeugungen zu formen und Impulse zu nutzen für den eigenen Weg in ein selbst bestimmtes Leben.