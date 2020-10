Inventur mit mobiler App meistern

Mindestens einmal im Jahr fordert der Gesetzgeber von Unternehmen eine Inventur. Inventuren stellen dabei für viele Betriebe einen großen Stressfaktor dar, den sie sich sparen können, wenn sie auf eine mobile Datenerfassung setzen. Die COSYS Ident GmbH steht seit fast 40 Jahren Unternehmen bei der Inventurplanung zur Seite.

Der Einstieg in eine mobile Datenerfassung zur Inventur muss nicht teuer sein. COSYS hat eine Inventur App entwickelt, die auf jedem Smartphone mit Android oder iOS als Betriebssystem läuft. Nutzen Sie die Kamera Ihres Smartphones und erfassen Sie alle Artikel mit einem einfachen Barcodescan.

Kostenlose Demo App

Wenn Sie die Lösung für Ihre Inventur erst testen wollen, ist das jederzeit über unsere kostenlose Demo App möglich. Die Cloud Demo Inventur laden Sie sich ganz einfach aus dem Google Play Store oder dem iOS App Store herunter, ohne irgendwelche Anmeldedaten. Sie ist sehr leicht verständlich aufgebaut. Im Hauptmenü gibt es die Wahl zwischen Artikelauskunft, Inventur und Datenübertragung.

Im Modul Artikelauskunft werden Artikel gescannt und der Benutzer erhält Informationen wie Artikeltext und Preis. Ist der Artikel nicht hinterlegt, erscheint eine Fehlermeldung. Das Modul Inventur ist das Herzstück der App. Als Erstes wird der Erfasser und Zählplatz ausgefüllt. Dann scannen Sie den Barcode des zu erfassenden Artikels, geben die Menge ein und bestätigen die Erfassung über ok. Anschließend erscheint der Artikel in der Artikelliste auf dem Smartphone.

Im Menüpunkt Datenübertragung können Daten vor der Inventur importiert werden. Außerdem werden die Daten nach der erfassten Inventur von hier in das – von COSYS bereitgestellte – Cloud Backend übertragen. Alternativ löschen Sie hier Zählplätze bei fehlerhafter Bestandsaufnahme.

Testen Sie noch heute die Cloud Demo App Inventur:

Google PlayStore

iOS App Store

Cloud Backend

Im cloudbasierten Backend werden die Daten zentralisiert gesammelt, nachbearbeitet und in der Vollversion an ERP– oder Kundensystem importiert. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, bereits vorhandene Artikelstammdaten in das Cloud Backend zu importieren und diese zu ergänzen bzw. zu verwalten. Für einen Datenexport stehen Ihnen Formate wie PDF, XML, CSV, TXT oder Excel zur Verfügung.

In der Demo Version können Sie zwar keine Daten zwischen Ihren Systemen und der mobilen App austauschen, aber Sie haben die Chance, den COSYS WebDesk kostenlos zu testen. Der COSYS WebDesk ist eine Verwaltungsoberfläche, in der Sie sowohl mobil erfasste Daten als auch Stammdaten einsehen und bearbeiten können.

Hardware

Zur Datenerfassung reichen die privaten oder unternehmenseigenen Smartphones. Wenn das Unternehmen über keine dieser Geräte oder MDE Geräte verfügt, können diese bei COSYS Leihservice gemietet werden oder über einen Neukauf erworben. Leihgeräte treffen in der Regel zwei bis drei Tage vor der Inventur beim Kunden ein; wenn gewünscht mit Ihren Stammdaten, mit unserer Software und mit WLAN Konfiguration. Außerdem steht ein Supportteam für etwaige Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Inventur unter https://www.inventurservice.de/, telefonisch +49 5062 900 0 oder über unser Kontaktformular.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.