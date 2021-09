Invesco ETFs und Galaxy Digital bieten Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Produkten aus demÖkosystem digitaler Vermögenswerte

Die neue Partnerschaft kombiniert die erstklassige Expertise beider Unternehmen, um den Kunden eine Reihe neuer, in den USA notierter Investitionsmöglichkeiten im Bereich digitaler Vermögenswerte zu bieten

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY)1 („Galaxy Digital“), ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, und Invesco Ltd. (NYSE: IVZ), ein führendes globales Vermögensverwaltungsunternehmen, gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung einer umfassenden Reihe von in den USA börsennotierten, physisch unterlegten börsengehandelten Fonds für digitale Vermögenswerte („ETFs“) bekannt. Diese Allianz marktführender Unternehmen bietet Anlegern eine noch nie dagewesene Kombination von Lösungen und Informationen, die dem komplexen und schnelllebigen Bereich der digitalen Vermögenswerte Struktur verleihen.

„Invesco setzt seit langem ETFs ein, um Anlegern den Zugang zu bahnbrechenden, innovativen Anlageklassen zu ermöglichen. Durch unsere Partnerschaft mit dem Marktführer Galaxy Digital sind wir nun in der Lage, ihre Expertise in den Bereichen Blockchain-Technologie, digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen in unsere Produktpalette einzubringen“, so John Hoffman, Head of Americas, ETFs & Indexed Strategies bei Invesco. „Diese Kombination von sich ergänzenden Stärken wird den Kunden helfen, sicher und umsichtig durch diese aufregende neue Anlageklasse zu navigieren, um ihre gewünschten Anlageergebnisse zu erreichen.“

„Galaxy Digital hat es sich zum Ziel gesetzt, Anlegern einen sicheren und effizienten Zugang zu dieser aufstrebenden Anlageklasse zu ermöglichen“, fügt Steve Kurz, Head of Asset Management bei Galaxy Digital, hinzu. „Unsere Partnerschaft mit Invesco, einem langjährigen ETF-Innovator, wird den Anlegern den gleichen durchdachten Ansatz bei der Aufklärung über digitale Vermögenswerte bieten, den Invesco in der ETF-Branche selbst entwickelt hat.“

In den letzten drei Jahren hat Invesco ETFs & Indexed Strategies sein verwaltetes Vermögen auf 471 Milliarden USD2 weltweit mehr als verdoppelt, indem es sowohl neue ETFs auf den Markt gebracht als auch bestehende Produkte aufgewertet hat, die spezifische Kundenbedürfnisse erfüllen.

Galaxy Digital hat 2,1 Milliarden USD an AUM3. Das Vermögensverwaltungsgeschäft des Unternehmens baut seine Kapazitäten rasch aus, um ein institutionelles Engagement in allen investierbaren Bereichen des Krypto- und Blockchain-Ökosystems zu ermöglichen. Als Pionier und Marktführer im Bereich der Digital-Asset- und Blockchain-Fonds vereint das Asset-Management-Team umfangreiche Erfahrungen sowohl bei erstklassigen Finanzinstituten als auch im Digital-Asset-Sektor und arbeitet eng mit Bankplattformen, institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern in den Bereichen Vertrieb, Kundenservice, Betrieb und Portfolio-Management zusammen.

1 Galaxy Digital Holdings Ltd. ist nicht mit Invesco verbunden.

2 Quelle: Invesco Finance, Stand: 30. Juni 2021

3 Quelle, Galaxy Digital Finance, Stand: 31. August 2021

Informationen zu Invesco Ltd.

Invesco Ltd. ist ein weltweit tätiges, unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen ein Anlageerlebnis zu bieten, das ihnen hilft, mehr vom Leben zu haben. Unsere charakteristischen Anlageteams bieten ein umfassendes Angebot an aktiven, passiven und alternativen Anlagemöglichkeiten. Mit Niederlassungen in mehr als 20 Ländern verwaltete Invesco zum 30. Juni 2021 ein Vermögen von 1,5 Billionen US-Dollar im Namen von Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.invesco.com.

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Venture Capital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey.

