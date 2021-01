IoT-Venture-CEO Jürgen Veith zum Geschäftsjahr 2020: ?Wir haben uns etabliert.?

Die IoT Venture GmbH hat im abgelaufenen Jahr die Position ihrer Fahrradmarke IT?S MY BIKE gefestigt, obwohl die Corona-Pandemie die Geschäftstätigkeit beeinträchtigt hat. Darüber hinaus wurde die IoT-Lösung des Unternehmens auf einen zweiten Anwendungsfall im Heimtierbereich erweitert. Damit wurde der Grundstein für weiteres Wachstum und die Skalierung des Geschäftsmodells gelegt.

Das Jahr des E-Bikes

Der Individualverkehr und damit auch die Fortbewegung mit dem Fahrrad haben im abgelaufenen Jahr stark zugenommen. Insbesondere E-Bikes boomten ? der bereits zuvor vorhandene Trend wurde durch die Pandemie nochmals befeuert. ?Trotz der hohen Nachfrage nach Rädern hat die Corona-Krise uns vor große Herausforderungen gestellt ? wie wohl fast jedes andere Unternehmen auch?, sagt Jürgen Veith, CEO der IoT Venture GmbH. ?Unterbrochene Lieferketten, der Lockdown im Frühjahr und ab Ende April lange Warteschlangen vor den Fahrradgeschäften und Werkstätten haben den Ausbau unserer Handelsmarke erschwert. Dennoch sind wir stolz darauf, was wir erreicht haben?, so Jürgen Veith. Insgesamt hat das Unternehmen 2020 rund 30.000 GPS-Tracker ausgeliefert. Die Zahl der Mitarbeitenden wurde von 15 (Ende 2019) auf 25 (Ende 2020) erhöht. ?Wir suchen aktuell dringend weitere neue Kolleginnen und Kollegen ? nicht nur, aber vor allem im Bereich der Software-Entwicklung. Bis Ende 2021 soll das Team um weitere zehn kreative Köpfe ausgebaut werden.?

Jetzt vier Services in der App

Für das Entwicklungsteam war 2020 die Erweiterung der digitalen Servicewelt für E-Bikes ein Schwerpunkt. Standen im Jahr 2019 zunächst der GPS-Diebstahlschutz und die Wiederbeschaffung gestohlener Räder zur Verfügung, wurden im Frühjahr 2020 die Fahrdatenanalyse (eRide), der Versicherungsservice (eSurance) und der Notfallassistent (eCall) ergänzt.

Im Herbst integrierte IT?S MY BIKE den WayGuard-Notfallprozess von AXA in sein digitales Angebot. Bei diesem kostenpflichtigen Premiumservice löst die Technologie bei einem Sturz oder Unfall einen Alarm aus ? im Notfall schickt die Leitstelle Einsatzkräfte zum Unfallort. ?Der eCall war von Beginn an eine Herzensangelegenheit von uns?, betont Thomas Ullmann, Chief Operating Officer bei der IoT Venture GmbH. ?Er erhöht die Sicherheit und unterstützt die Rettungskräfte.?

Den Versicherungsservice (eSurance) bietet IT?S MY BIKE gemeinsam mit seinem Partner, dem?InsurTech ALTEOS,?seit Mai 2020 an. Damit haben die Nutzer die Möglichkeit, direkt in der App ihre passenden Versicherungspakete abzuschließen. Die eigens entwickelte E-Bike-Versicherung mit GPS-Schutz?sichert gegen zahlreiche Risiken, unter anderem gegen Diebstahl, Vandalismus, Akku-Verschleiß und Unfallschäden, ab.

eRide ermöglicht schon seit Anfang 2020 die Fahrdistanz und -dauer sowie die durchschnittliche Geschwindigkeit abzurufen. Zudem können Nutzerinnen und Nutzer anhand von Durchschnittswerten errechnen, wie viel CO2 sie im Vergleich zum Auto einsparen.

Erfolgsquote bei Wiederbeschaffung über 80 Prozent

?Stolz sind wir auf unsere Erfolgsquote von über 80 Prozent bei der Wiederbeschaffung?, sagt Thomas Ullmann. ?Unser Team koordiniert im Hintergrund bei einem Diebstahl eng zwischen den Bestohlenen und der Polizei und sucht in Einzelfällen sogar selbst mit?, erklärt er. ?Dieses System ist unser Erfolgsrezept ? und es ist neben der Servicewelt und der besonders robusten und reichweitenstarken NB-IoT-Technologie ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen GPS-Trackern.?

?Luft nach oben beim Ausbau des Fachhandelspartner-Netzes?

?Einen Schritt nach vorne haben wir beim Ausbau unseres Partnernetzes beim Fahrradfachhandel gemacht?, sagt Jürgen Veith. ?Allerdings gibt es hier noch Luft nach oben ? eine wichtige Aufgabe für 2021.? IT?S MY BIKE vertreibt seine Nachrüstlösung exklusiv über den Fahrradhandel. Ende 2020 gab es bundesweit mehr als 200 Händlerinnen und Händler. Bis zum Ende diesen Jahres sollen es 400 sein.

Darüber hinaus hat das Business Development mehrere E-Bike-Flottenbetreiber und ausgewählte neue OEM für den Einbau direkt ab Werk gewonnen. In der Summe haben nun zehn Flottenbetreiber insgesamt 2.000 Fahrzeuge mit IT?S MY BIKE-Trackern ausgerüstet.

Zudem hat das Team das Marketing und die Kommunikation intensiviert und die Marke durch Maßnahmen im Fachhandel (Point of Sale), im digitalen Raum sowie Medienberichterstattung bekannt gemacht. ?Wir haben uns das Jahr insgesamt natürlich ganz anders vorgestellt. Auf persönliche Begegnungen und Messebesuche mussten wir verzichten. Dennoch denke ich, dass wir uns in der Branche gut etabliert haben?, so Jürgen Veith.

Ausbau weiterer Geschäftsfelder

Das Geschäftsmodell der IoT Venture GmbH ist es, branchenübergreifend Hard- und Software auf Basis von LPWA-Technologien für das Internet der Dinge, Lösungen zum Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen und Datenplattformen anzubieten. IT?S MY BIKE war Ende 2018 die erste Anwendung. Im abgelaufenen Jahr wurde nun das zweite Geschäftsfeld zur Marktreife entwickelt. Gemeinsam mit einem Unternehmen im Segment Heimtierbedarf entwickelte die IoT Venture GmbH einen Hundetracker. Ende 2020 wurde die erste Tranche ausgeliefert. Für weitere neue Einsatzbereiche im Bereich der Mikromobilität und für Industriekühlschränke wurden die Weichen für 2021 gestellt.

Ausblick 2021

?Die Verschnaufpause über Weihnachten hatte sich die Mannschaft redlich verdient?, meint COO Thomas Ullmann. ?Das Jahr war nicht einfach für das Team. Homeoffice, eingeschränkte Reisetätigkeit und Wechselschichten im Büro und in der Produktion ? die Mitarbeitenden haben sich teilweise kaum gesehen. Umso mehr danken wir allen Kolleginnen und Kollegen und sind sehr froh, dass alle gesund sind. Wir hoffen, bald zur Normalität zurückkehren zu können.?

Geschäftlich blicken Jürgen Veith und Thomas Ullmann sehr positiv nach vorne. Für 2021 haben OEM-Kunden bereits 70.000 GPS-Tracker bestellt. Die Prognose liegt bei 100.000 verkauften Einheiten über alle Sparten hinweg.

?Die von uns eingesetzte Technologie NB-IoT steht inzwischen europaweit flächendeckend zur Verfügung, die geografische Expansion von IT?S MY BIKE gemeinsam mit unseren OEM-Kunden ist ein Kernziel für 2021?, sagt Thomas Ullmann. Zudem sollten im Nachrüstbereich das deutsche Händlernetz und der Bekanntheitsgrad bei den E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrern weiter erhöht werden. Auch die Einführung weiterer Funktionen sei geplant. Dazu gehörten eine Kundenbindungsfunktion für den Fachradfachhandel (Push-Notification), die Anbindung an Routenplanungs-Apps, ein privates E-Bike-Sharing sowie die Integration einer Schnittstelle zu einer Gebrauchtradbörse. Neben der Skalierung im Bereich Mikromobilität sind der Ausbau des Segments Heimtierbedarf sowie der Aufbau eines weiteren Geschäftsfeldes für Industriekühlschränke geplant. ?Mittelfristiges Ziel bleibt es, mit unserem skalierbaren Geschäftsmodell eine Markenlandschaft unter dem Dach der IoT Venture GmbH zu kreieren?, betont Jürgen Veith.

Die IoT Venture GmbH ist Teil der weltweit tätigen Beteiligungs- und Serviceholding mind venture AG (500 Mitarbeiter, 15 Standorte). Bei ihren Produkten setzt die IoT Venture GmbH auf die innovativen Funkstandards Narrowband NB-IoT und LTE-M. NB-IoT ist als sogenannte Low-Power-Wide-Area (LPWA)-Technologie mit niedrigem Energiebedarf sowie hoher Gebäudedurchdringung und Reichweite eine kostengünstige Lösung für das Internet der Dinge. Weiterer Vorteil: Die Technologie nutzt die bestehenden Netze. Die Leistungen der IoT Venture GmbH umfassen die Entwicklung der Hard- und Software (Embedded Systems), die Bereitstellung der notwendigen Datenplattform (Cloud-Lösung) und die Unterstützung bei der Erschließung von völlig neuen digitalen Geschäftsmodellen. Die IoT Venture GmbH bietet ihr Angebot branchenübergreifend für verschiedene Anwendungen an. Die Servicewelt für E-Bikes IT?S MY BIKE war die erste Anwendung, die Ende 2018 erfolgreich in den Markt gestartet ist. Seit Ende 2020 ergänzt eine Tracking-Lösung im Bereich Heimtierbedarf das Angebot.