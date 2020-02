IPDS/AFP – Eine zukunftssichere Drucklösung

Seit Jahren findet eine Konsolidierung des industriellen Endlosdrucks statt, was gerade im Umfeld der IBM IPDS und AFP Drucksysteme deutlich bemerkbar ist.

Oftmals stehen die Anwender vor dem Problem, von den bisherigen Herstellern keine Nachfolgelösung solcher Drucksysteme zu erhalten. Vielmehr konzentrieren sich Hersteller auf andere Marktsegmente wie Einzelblatt- und Farbdrucksysteme.

IBM Kunden schätzen die Vorteile von IPDS und AFP Datenströmen. Hier werden sowohl Inhalte als auch Steuerungsbefehle in einem zuverlässigen Kommunikationsprotokoll zusammengefasst, um ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort zu gewährleisten. Aktuell zeichnet sich ein Trend ab, dass die Wartung und Service für Endlos Drucksysteme abgekündigt werden oder aber deren Ersatzteilversorgung nicht mehr sichergestellt werden kann. Zudem kommt es vermehrt vor, dass große Endlosdrucksysteme als Folge reduzierten Druckvolumens nicht mehr ausgelastet sind und die Wartungskosten den Nutzen der Geräte oftmals übersteigen.

Hier sind Endlosdrucker der PSi Laser GmbH genau die richtige Lösung. Statt einem teuren Umbau der IT Infrastruktur von Hardware und Software ersetzen die Drucksysteme von PSi Laser nahtlos bisherige Druckperipherie. Zudem bieten die PSi Drucksysteme mit 600dpi und einer Papierbreite von bis zu 18 Zoll eine optimale Ergänzung zu den bisherigen installierten Druckern.

Durch einen deutlich geringeren Stromverbrauch und Platzbedarf sowie durch zwei vom Benutzer wechselbaren Traktoren und einen integrierten Formularschneider haben die PSi Drucker einen deutlichen Mehrwert und dies zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten.

Dies alles geschieht, ohne dass der Nutzer seine bisherige Arbeitsweise ändern muss. Die verwendeten IPDS oder AFPDS Datenströme von bestehenden IBM® Infoprint 3000, IBM® Infoprint 4000, IBM® Infoprint 6500, IBM® Infoprint 100, IBM® Infoprint 75, OCE® Variostream Systemen bleiben unangetastet und die bestehenden Abläufe des Nutzers unverändert.

PSi Laser empfiehlt diesen Nutzern, mit den gleichen Druckdaten wie bisher auch in Zukunft auf Endloslaser Druckern zu drucken und im Falle der Ablösung von IPDS Zeilendruckern zusätzlich die Druckqualität zu verbessern.

Selbstverständlich kann PSi Laser GmbH die Nutzer unterstützen und begleitet sie beim Übergang und Inbetriebnahme bis die PSi Drucker vollständig in die bestehende Infrastruktur integriert sind.

PSi Laser freut sich auf die Kontaktaufnahme von Interessenten unter sales@psi-laser.de.

Endlos-Laserdrucker von PSi Laser – Die flexible und kosteneffiziente Lösung für professionelle Druckanwendungen.

Die PSi Laser GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller von Endlos-Laserdruckern. Seit 1992 haben sich Laserdrucker und Hochleistung – Nadelmatrixdrucker der Marke PSi erfolgreich auf dem Markt etabliert.

In 2003 wurde die PSi Laser GmbH mit der Zielsetzung gegründet, das Geschäft der Endlos Laserdrucker aus der PSi Printer Systems international GmbH auszugliedern, um den spezifischen Anforderungen des Zielmarktes noch besser gerecht zu werden. Die PSi Printer Systems international GmbH war 1992 als Management Buyout der Druckersparte aus der Philips Kommunikationsindustrie AG entstanden.

Am Firmenhauptsitz in Freudenberg (NRW) finden Entwicklung, Produktion und weltweiter Vertrieb in enger Kooperation mit internationalen Geschäftspartnern statt. Die Produkte werden sowohl unter eigenem Label als auch für OEM-Kunden weltweit vermarktet.

Innovative Produktlösungen machen PSi Laser zu einem Trendsetter der Branche. Mit Druckleistungen von 34 ? 60 Seiten pro Minute und vergleichsweise geringen Betriebskosten schließt die Produktpalette der PSi Laser GmbH die Lücke zwischen Zeilendruckern und zentralen Großdruckern. PSi Laser ist in vielen Regionen Marktführer im Segment der Endlos Laserdrucker bis 60 Seiten pro Minute.

Spezielle Features, wie z. B. gerader Papierweg, mehrere Papierzuführungen, integrierter Schneider oder Papierbreiten bis 18?? (2 x A4 im PP 4060) qualifizieren Drucker von PSi Laser für den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen.

Dazu zählen u.a. Banken, Logistik, Industrie oder auch Printshops und Versandhandel. Der Vertrieb erfolgt weltweit über Vertriebspartner, wie z. B. Systemhäuser oder Fachhändler. Ein weltweites Vertriebsnetz und eine Niederlassung in Peking (China) garantieren die direkte Nähe zu den wichtigsten Wachstumsmärkten und sichern den bestmöglichen Support vor Ort.

Zur mittelständischen und inhabergeführten Unternehmensgruppe gehören neben der PSi Laser GmbH:

PSi Matrix GmbH – Führender Hersteller von Matrixdruckern und Zubehör.

PSi Engineering GmbH – Dienstleister für Hard- und Softwareentwicklung