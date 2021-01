Irischer Lizenzgeber für Touch- und Gesten-Technologie, Neodrón Limited, erzielt Einigung mit führenden Unternehmen der Unterhaltungselektronik

Neodrón Limited („Neodrón“), ein führender Technologie-Lizenzgeber mit Sitz in Dublin, Irland, der hauptsächlich auf dem Markt für Touch-Sensorik tätig ist, hat heute bekannt gegeben, dass er eine Einigung mit zehn der weltweit größten Unternehmen der Unterhaltungselektronik erzielt hat. Der Vergleich legt verschiedene öffentlichkeitswirksame Klagen in Bezug auf Vorwürfe von Patentverletzungen gegen diese Unternehmen bei, die auf dem Import und Verkauf von Smartphones, Tablets und Laptops mit bestimmten fortschrittlichen kapazitiven Touchscreens beruhen. Die Klagen wurden von Neodrón seit 2019 in Deutschland, China und den Vereinigten Staaten (auch vor der Internationalen Handelskommission) eingereicht.

Aoife Butler, Chefjustiziarin bei Atlantic IP Services Ltd., der Verwaltungsgesellschaft von Neodrón, erläuterte: „Wir sind wir sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Wir hatten bei den Vertragsverletzungsverfahren unglaublich viele Entscheidungen zu unseren Gunsten und andere Erfolge erzielt. Diese Einigung bekräftigt die Stärke und die fundamentale Natur des Patentportfolios von Neodrón. Das Lebenselixier jeder Wirtschaft ist Innovation. Und ohne ein starkes, robustes Patentsystem, das Innovationen vorantreibt, indem es die Rechte der Patentinhaber schützt, kann es keine Innovation geben. Dazu gehört auch die Monetarisierung des geistigen Eigentums. Dieses Ergebnis ist ein Beispiel für ein funktionierendes Patentsystem. Und der Vergleich bestätigt, dass es eine kohärente und tatsächlich komplementäre Beziehung zwischen Innovation und Industrie gibt, wenn Patentrechte auf die richtige Art und Weise durchgesetzt und lizenziert werden.“

Informationen zu Neodrón

Neodrón ist ein Technologie-Lizenzunternehmen mit Sitz in Dublin, Irland, das kapazitive Berührungssensoren und Berührungssteuerungen anbietet. Neodrón wurde 2018 gegründet und hat eines der weltweit wichtigsten und umfassendsten Portfolios für geistiges Eigentum im Bereich kapazitiver Berührungssensoren zusammengestellt.

Die Patente von Neodrón ermöglichen kapazitive Funktionen für Berührungssensoren und Steuerungen für Smartphones, Smartwatches, Tablets, intelligente Geräte und Automobildisplays. Neodrón wird diese wertvolle Technologie weiterhin vor Rechtsverletzungen schützen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.atlanticips.com/

