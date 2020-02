IS4IT Managed Services mit weiterem Qualitätssiegel

Die Anforderungen der Aufsichtsbehörden werden immer aufwendiger. Unternehmen im Banken- und Versicherungsumfeld unterliegen einer strengen Regulatorik durch die Europäische Zentralbank (EZB) oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Unternehmen anderer Branchen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf, beispielsweise KRITIS-Unternehmen, sind den Vorgaben der IT-SIG unterworfen. Dabei stellt sich oft die Frage, ob die Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen wirksam sind.

Bestimmte Unternehmen müssen an offizieller Stelle nachweisen, dass angemessene Prüfungen und interne Kontrollen zur Risikominimierung durchgeführt werden. Nicht nur in Bezug auf die eigene Organisation muss die normenkonforme Umsetzung der Informationssicherheitsprozesse nachgewiesen werden. Auch von externen Dienstleistern, die wesentlich in die Leistungserbringung integriert werden, muss ein entsprechender Nachweis vorliegen.

Erfolgreiches Testat für 2019

Im Rahmen eines Vertragsabschlusses ?Managed Service Operation Control? wurde der Nachweis von internen Kontrollen und deren angemessener Prüfung auf IS4IT weiterverlagert. Im Berichtszeitraum 01.10.2018 ? 31.09.2019 konnte IS4IT die gestellten Anforderungen an ein Internes Kontrollsystem (IKS) erfolgreich erfüllen und erhielt seitens des Wirtschaftsprüfungsinstituts das Testat nach IDW PS 951/Typ 2.

?Neben unseren bisherigen Zertifizierungen ist dies ein weiteres Qualitätssiegel, das die Qualität und Wirksamkeit unserer Prozesse und Dienstleistungen bestätigt und uns von unseren Mitbewerbern abhebt?, freut sich Geschäftsführer Roland Dirscherl. ?Darüber hinaus nutzen wir dieses Testat, um unser Dienstleistungsportfolio um Services zur Einführung eines hochwertigen Internen Kontrollsystems zu erweitern.?

Mehrwert von Testaten und Zertifizierungen für die Kunden

Die Kunden profitieren von diesem Qualitätssiegel des erfolgreichen IT-Dienstleisters gleich mehrfach. Der Nachweis über die Angemessenheit und Wirksamkeit des dienstleistungsbezogenen IKS erleichtert nicht nur dem Revisor die Arbeit, sondern minimiert zudem die Risiken in der Zusammenarbeit mit dem externen Partner, was die Auslagerung von IT-Services sicher und effizient macht.

Die Unternehmen der IS4IT-Gruppe verfügen im Bereich Informationssicherheit und Internes Kontrollsystem über Testate und Zertifizierungen gemäß ISO 9001, ISO 27001 und PS 951/Typ 2. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über fundierte Expertise im Bereich Business Continuity Management nach BSI 100-4, ISO 22301 sowie ISO 27031, Risikomanagement nach 31000, B3S ? Kritische Infrastrukturen, BSI IT-Grundschutz, PCI-DSS und TISAX und unterstützt seine Kunden bei der Einführung der dafür erforderlichen Managementsysteme.

IS4IT steht für agile Zertifizierung, wobei Management- bzw. Unternehmensberatung verbunden mit hoher softwaretechnischer Kompetenz geleistet wird. Die Experten gewährleisten optimalen Zertifizierungssupport, da sie dank zahlloser technischer Projekte die Betriebsthemen aus der Praxis kennen und die Erfahrungen aus zahlreichen Kundenprojekten für Synergien sorgen.

Weitere Informationen unter www.is4it.de/de/begleitung-zertifizierung/

Die IS4IT GmbH ist ein zertifiziertes, unabhängiges IT-Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern, das seinen Kunden durchgängige Komplettlösungen für ihre gesamte IT- und Prozesslandschaft bietet. Mit den Schwerpunktthemen Beratung, Informationssicherheit, Rechenzentrum & Infrastruktur, Anwendersupport, Workplace Management und Cloud setzen wir die Anforderungen im Mittelstand, von Großunternehmen und internationalen Konzernen effizient in der Region DACH um.

www.is4it.de

Unternehmensprofil – IS4IT KRITIS GmbH

Die IS4IT KRITIS GmbH mit Hauptsitz in Sinsheim und einer Niederlassung in Oberhaching bei München bietet Informationssicherheit für kritische Infrastrukturen und richtet sich mit ihrem Full-Service-Angebot an Firmen und Organisationen mit erhöhtem Schutzbedarf für ihre IT. Schwerpunktthemen sind Informationssicherheitsstrategien, Sicherheitsarchitekturen, Governance, Risk & Compliance (GRC) sowie Datenschutz und Zertifizierungen. Die von IS4IT Kritis konzipierten Lösungen können umgesetzt und als Services gemeinsam mit renommierten Partnern betrieben werden, wobei man für die Kunden Gesamtkoordination und ?verantwortung übernimmt. IS4IT Kritis ist als Mitglied im BSKI, der Teletrust “Security made in Germany” sowie der Allianz für Cyber-Sicherheit aktiv.

www.is4it-kritis.de