IS4IT und Exeon Analytics AG vereinbaren Service-Partnerschaft

Die IS4IT-Gruppe, ein führender Anbieter im Bereich Cybersicherheit, und der Schweizer Security-Experte Exeon Analytics mit Sitz in Zürich haben eine gemeinsame Service-Partnerschaft abgeschlossen. Das Unternehmen wird für Exeon den Service und Support in Deutschland übernehmen. Eine entsprechende Übereinkunft haben die beiden Anbieter im Juni unterzeichnet.

Für eine erfolgreiche Markteinführung neuer Security-Lösungen sind selbst in Zeiten von Digitalisierung und Homeoffice lokale Service-Partner unverzichtbar. Die Kunden erwarten einen Ansprechpartner, der neben fachlicher und technischer Kompetenz auch die Besonderheiten und gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes genau kennt.

Ein breites Spektrum ausgereifter Produkte weltweit führender Hersteller, qualifizierte Services und ineinandergreifende Lösungsbausteine sowie ein Team erfahrener Mitarbeiter stehen innerhalb der IS4IT-Gruppe für Gesamtlösungen in punkto Sicherheit zur Verfügung. Das Unternehmen bietet Security-Lösungen für Organisationen aus dem Bereich kritische Infrastrukturen, für Unternehmen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf und Firmen, die aus wirtschaftlichen Gründen keinerlei Cyberrisiken eingehen können. Ob on Premise mit dem Betrieb durch die eigene Mannschaft oder als Managed Security im Security Operation Center (SOC) der IS4IT: Sicherheit kommt bei IS4IT nicht von der Stange, sondern wird für den Kunden maßgeschneidert.

Die ExeonTrace Network Detection & Response (NDR) Plattform sorgt dank leistungsstarker künstlicher Intelligenz (KI) und bewährter Algorithmen für Cybersicherheit im Netzwerk. Verdächtiges Verhalten wird automatisch erkannt und erlaubt die Bekämpfung von Cyberbedrohungen, bevor Schaden entsteht. Entwickelt wurde die NDR-Plattform von einem erfahrenen Team von Datenwissenschaftlern, Machine-Learning-Experten, White-Hat-Hackern und Netzwerksicherheitsspezialisten. Die KI-Algorithmen, die an der ETH Zürich entwickelt wurden, basieren auf mehr als zehn Jahren akademischer Forschung. ExeonTrace rundet bestehende Präventionslösungen ab, so dass ein automatisiertes, KI-gesteuertes Netzwerksicherheitssystem entsteht. Erkannte Bedrohungen und Alerts werden in bestehende Systeme (bspw. SIEM) zurückgeführt, was nahtlose Arbeitsabläufe ermöglicht.?

Neben der Erweiterung des Portfolios durch Service und Betreuung der ExeonTrace-Kunden will man bei IS4IT die Schweizer NDR-Plattform auch für branchenspezifische Angebote nutzen.

?Mit ExeonTrace wollen wir zukünftig unter anderem Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau adressieren?, sagt Ronny Schubhart, Bereichsleiter Informationssicherheit bei der IS4IT. ?Durch das Zusammenwachsen von Operational Technology (OT) und IT kommen gerade in der Produktion hohe Risiken auf die Unternehmen zu. Hier bietet sich die systematische Netzwerkkontrolle mithilfe der KI-basierten Regelwerke von ExeonTrace als Lösung an.?

Gregor Erismann, CMO der Exeon Analytics AG, ergänzt: ?Natürlich gibt es auch in anderen Branchen sehr spezifische Gründe für den Einsatz von ExeonTrace: regulatorische Vorschriften bei Banken und Versicherungen, der Schutz sensibler Kundendaten im Gesundheitssystem oder auch die Sicherung geistigen Eigentums in der Pharma-Branche, um nur einige zu nennen. Aber wir freuen uns, gemeinsam mit IS4IT auch den Bereich Maschinen- und Anlagenbau systematisch zu erschließen.?

?Bei der Auswahl eines Service-Partners, der unsere Kunden in Deutschland betreut, war die Erfahrung mit Einführung und Betrieb von SIEM-Umgebungen für uns von großer Bedeutung, um eine fundierte fachliche Betreuung unserer Kunden gewährleisten zu können. Als Anbieter von Managed-Security-Lösungen und Betreiber eines Security Operation Centers (SOC) bringt IS4IT genau diese Erfahrungen mit?, begründet Carola Hug, COO bei der Exeon Analytics AG, die Entscheidung für das IT-Unternehmen aus Bayern. ?Die Unterstützung von Kunden aus dem Bereich kritischer Infrastruktur und die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus den verschiedensten Branchen belegen das breite Spektrum an notwendiger Prozess-Expertise, das die Mitarbeiter der IS4IT mitbringen. Darüber hinaus ist IS4IT mit mehreren Standorten in Deutschland gut aufgestellt, wenn es um die Betreuung vor Ort geht.?

Weiterführende Informationen zum Security-Angebot der IS4IT finden sich unter https://www.is4it.de/de/security-operation-center/. Details zu ExeonTrace lassen sich unter https://exeon.com/product/exeontrace einsehen.

Über?Exeon Analytics AG

Die Exeon Analytics AG ist ein führendes Schweizer Cyber-Security-Unternehmen, das sich dem Schutz von Unternehmens-IT durch KI-gesteuerte Sicherheitsanalysen widmet. Die ExeonTrace Network Detection & Response (NDR) Plattform bietet den Kunden eine intelligente und innovative Möglichkeit, die Sicherheit ihrer Netzwerke zu überwachen, Cyberbedrohungen sofort zu erkennen und somit ihre IT-Landschaft schnell, zuverlässig und automatisiert zu schützen. ExeonTrace ist bei zahlreichen, internationalen Kunden im Einsatz.

www.exeon.com/de/

Die IS4IT GmbH ist ein zertifiziertes, unabhängiges IT-Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern, das seinen Kunden durchgängige Komplettlösungen für ihre gesamte IT- und Prozesslandschaft bietet. Mit den Schwerpunktthemen Beratung, Informationssicherheit, Rechenzentrum & Infrastruktur, Anwendersupport, Workplace Management und Cloud setzen wir die Anforderungen im Mittelstand, von Großunternehmen und internationalen Konzernen effizient in der Region DACH um.

www.is4it.de