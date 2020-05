ISG Provider Lens? positioniert factory42 zweifach als Leader im Salesforce-O?kosystem

factory42 wurde von der Information Services Group (ISG), einem weltweit führenden Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, im ISG Provider Lens? Quadrant Report ?Salesforce Ecosystem? 2020 als Leader im Bereich ?Implementation Services for Core Clouds? und ?Implementation Services for Marketing Clouds? positioniert.

Die als ?Leader? eingeordneten Anbieter verfu?gen laut ISG u?ber ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot, sowie eine ausgepra?gt starke Markt- und Wettbewerbsposition und erfu?llen daher alle Voraussetzungen fu?r eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Sie sind, so ISG, als strategische Taktgeber und Meinungsfu?hrer anzusehen. Daru?ber hinaus seien sie ein Garant fu?r Innovationskraft und Stabilita?t.

factory42 verfügt über tiefes, branchenspezifisches Know-How

Im Bereich ?Implementation Services for Core Clouds? erfolgte die Einschätzung aufgrund des spezifischen Know-hows fu?r die Anwendung von CRM fu?r Medienunternehmen sowie fu?r im Projektgescha?ft ta?tige mittelsta?ndische Hersteller bzw. Serviceunternehmen. Das umfassende Lösungsangebot, von factory42 selbst für diese Branchen entwickelt, unterstreicht diese Einschätzung zusätzlich. Außerdem wurde das tiefe Fachwissen von Software und Technologie sowie Consumer Brands mit Schwerpunkt E-Commerce sehr lobend erwähnt. Dass factory42 außerdem Schnittstellen zu ERP-Systemen realisieren kann, ist ein weiterer Indikator für das hochattraktive Produkt- und Serviceangebot als Salesforcepartner.

Die umfassenden Anwendertrainings für die Lösung selbst, sowie für neu geschaffene Geschäftsprozesse für Projektmitarbeiter und Kunden, die factory42 anbietet, wurden als weitere Stärke identifiziert. Dass factory42 ein sehr starkes Partnernetzwerk für vordefinierte Lösungen, z.B. für das Angebotswesen, digitale Unterschriften unterhält, unterstreicht die Einschätzung, als ?Leader? im Bereich Core-Cloud-Implementierung zu fungieren.

Hohe Kompetenz fu?r marketingspezifische Funktionen und Integration von Marketing mit Kundenmanagement?

Im Segment ?Implementation Services for Marketing Clouds? bewertet ISG Anbieter, welche eine tiefe Kenntnis der Salesforce Marketing Cloud aufweisen und fundierte Kenntnisse u?ber marketingspezifische Aspekte wie den Einsatz von Medien und Multi-Channel-Ansa?tze fu?r das Sammeln von Informationen, das Kundenerlebnis und die Optimierung der digitalen Customer Journey haben. Als besondere Stärken von factory42 wurde hier die weitreichende Kompetenz in der Gestaltung der personalisierten Kundenkommunikation, z.B. auf der Basis des erfassten Kundenverhaltens mit der Kombination von Standort und weiteren Parametern erkannt, sowie Design und Implementierung spezifischer Lösungen für die Interaktion mit dem Kunden. In seiner Begründung führt ISG des Weiteren die Nutzung von vorkonfigurierten Lo?sungen, besonders im Bereich Marketing-Automatisierung, an. Auch für die Marketing Cloud kann factory42 mit speziellen Anwendertrainings punkten.

Weitere Infos finden Sie hier: https://www.factory42.com/factory42-ist-leader-im-salesforce-oekosystem-laut-isg-provider-lens

factory42 GmbH ist Beratungsunternehmen für Marketing, Vertrieb, Professional Services und Support auf Basis der Salesforce-Plattform. factory42 GmbH implementiert cloud-basierte Unternehmenssoftware, entwickelt individuelle Softwarelösungen und sorgt für eine Integration mit ERP-Backend-Systemen.

Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Integration von Marketing und Vertrieb mit der Marketingautomation und Kampagnen Management Software und der Salesforce CRM-Plattform sowie die Zusammenarbeit zwischen Service und Vertrieb.