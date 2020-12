ISGUSÖsterreich im Experten-Interview bei HRweb

Software muss für das Unternehmen nicht zwangsläufig gekauft werden, sondern kann auch ?einfach? nur benutzt werden. Als?Software as a Service. Das bringt zahlreiche Vorteile ? welche konkret, sehen wir uns in einem schnellen Experten-Interview über?Software as a Service?an.

Zu den Interviews:

Software as a Service | Die großen Vorteile von SaaS

SaaS | Gewinner und Grenzen von Software as a Service