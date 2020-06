ISM unter den Top-25-Hochschulen im globalen Ranking von U-Multirank

Im internationalen Vergleich mit 1.800 Hochschulen kann die International School of Management (ISM) mit Internationalität und dem Netzwerk zur lokalen Wirtschaft punkten. Die private Hochschule, die dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, schafft es in den Bereichen studentische Mobilität und Kontakt zur Berufspraxis sogar in die Liste der Top 25.

Internationalität und Praxisnähe machen das Studium an der ISM aus und genau damit kann die Hochschule bei U-Multirank punkten. In der Spitzengruppe findet sich die ISM unter anderem in der Kategorie ?Internationale Orientierung?. Hier bekommt sie für die internationale Erfahrung der Hochschullehrer das Prädikat exzellent. Außerdem schafft es die ISM neben drei weiteren deutschen Hochschulen in die Top 25 weltweit. ?Interkulturelle Erfahrung zu sammeln ist seit der Gründung der ISM 1990 ein fester Bestandteil des Studiums. Unser internationales Netzwerk umfasst heute rund 190 Partnerhochschulen und bietet unseren Studierenden ein großes Spektrum an Möglichkeiten?, so Prof. Dr. Ingo Böckenholt, Präsident der ISM.

Besonders erfreulich ist, dass es die ISM auch in der Kategorie ?regionales Engagement? in die Liste der Top-25-Hochschulen schafft, schließlich will die Hochschule ihre Studierenden gezielt auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. Eine Vielzahl der Absolventen knüpft bereits während des Studiums Kontakt zu Arbeitgebern vor Ort und schafft so den direkten Berufseinstieg ? das wird von U-Multirank besonders positiv bewertet. ??

Die Untersuchung U-Multirank bietet vor allem internationalen Studierenden und Studieninteressenten eine Orientierung bei der Wahl der Hochschule und erlaubt den Hochschulen selbst den Vergleich mit anderen Einrichtungen mit ähnlichem Profil. In der aktuellen Ausgabe wurden 104 deutsche Hochschulen berücksichtigt.

Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle.

Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der rund 190 Partneruniversitäten der ISM.