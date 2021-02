ISO-Gruppe ist Atlassian Gold Solution Partner

Erst im August 2020 startete die Partnerschaft zwischen der ISO-Gruppe und Atlassian. Dieser waren sechs Jahre vorangegangen, in denen die Unternehmen der ISO-Gruppe verschiedene Atlassian-Produkte intensiv nutzten. Rund 40 Kundenprojekte und über 100 ISO-interne Projekte setzte die Gruppe mithilfe von Atlassian Software um.

Der Schritt zu einer Partnerschaft war also folgerichtig. Besonders ist jedoch die kurze Zeit, in der die ISO-Gruppe den Goldstatus erreichte. Erst im Sommer 2020 akkreditierte Atlassian die ISO-Gruppe als Silver Solution Partner. Im Januar 2021, nur wenige Monate danach, erreichte die ISO bereits die nächste Stufe.

Kompetente Beratung durch zertifizierte Mitarbeiter

Hauptgrund für das Erreichen des neuen Partnerstatus waren die zahlreichen Kunden, welche die ISO für die Atlassian Suite in der kurzen Zeit gewinnen konnte. Ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis gepaart mit der auf jahrelanger Erfahrung basierender Beratungskompetenz für zahlreiche Atlassian-Produkte, haben Unternehmen verschiedener Branchen überzeugt. Unsere Mitarbeiter zertifizierten sich dank ihres umfangreichen Wissens zur Atlassian-Produktwelt schnell zu Atlassian Professionals.

Die ISO-Gruppe vertreibt in der DACH-Region alle Produkte der Atlassian Suite, darunter die bekannten Jira Software, Confluence und Jira Software Management. Das Portfolio umfasst nicht nur den Verkauf der Lizenz, sondern insbesondere auch Beratung, Installation, Konfiguration und Administration der Software.

?Ich danke dem Projekt-Team, das diesen Schritt in so kurzer Zeit möglich gemacht hat?, erklärt Michael Blank, verantwortlicher Projektleiter für Atlassian in der ISO-Gruppe. ?Bei der Akkreditierung halfen unsere jahrelangen praktischen Erfahrungen, die wir mit Jira Software, Confluence und Jira Service Management gesammelt haben. Als global agierender Software-Entwickler weiß die ISO-Gruppe die Qualitäten der Atlassian-Plattformen sehr zu schätzen und konnten diese auch unseren Kunden praxisnah vermitteln.?

?Obwohl die ISO noch ein recht junges Mitglied des Atlassian-Partnerprogramms ist, konnten wir gemeinsam mit ihr bereits einer Vielzahl von Kunden dabei helfen, die Team-Zusammenarbeit mithilfe des Atlassian-Produktportfolios nachhaltig zu verbessern?, sagt Nicolas Baumeister, Channel Manager DACH bei Atlassian. ?Wir freuen uns, die stets gute Zusammenarbeit nun mit dem zweithöchsten Partnerstatus, dem Atlassian Gold Solution Partner-Status, untermauern zu können und wünschen uns eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit der ISO-Gruppe.?

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem vielseitigen, internationalen IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute neben der ISO Software Systeme die ISO Travel Solutions, ein Experte für die Touristikindustrie, der SAP und Non-SAP Spezialist ISO Professional Services, die ISO Recruiting Consultants, der Personaldienstleister mit IT-Fokus, und die ISO Public Services für Software und IT-Services der Öffentlichen Verwaltung.

Die ISO-Gruppe gehörte 2016 und 2019 zu den TOP 100-Unternehmen. Diese Auszeichnung attestiert mittelständischen Unternehmen in Deutschland besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche -erfolge.

Rund 620 Mitarbeiter sind an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen und Kanada tätig. Die Unternehmen ISO Software Systeme, ISO Travel Solutions, ISO Professional Services und ISO Public Services der ISO-Gruppe mit ihren Standorten in Nürnberg, München und Frankfurt am Main sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.iso-gruppe.com