ISO Software Systeme gewinnt Quality Award 2020 der Siemens Healthineers

Der Bereich Medizintechnik der ISO Software Systeme hat als Softwarelieferant bei Siemens Healthineers den jährlich vergebenen Supplier Award in der Kategorie ?Quality? gewonnen.

Siemens Healthineers zeichnet im Rahmen seines jährlich stattfindenden Global Supplier Day seine Partner für herausragende Leistungen aus. Das Unternehmen vergibt diesen Award in den fünf Kategorien Quality, Collaboration & Competitiveness, Technology & lnnovation, Logistics und Over all Performances. ISO Software Systeme erhielt in diesem Jahr den begehrten Supplier Award in der renommierten Kategorie Quality.

?ISO Software Systeme erfüllt die notwendigen Kriterien Qualität und Lieferleistung überdurchschnittlich gut. Das Unternehmen bringt außerdem den wichtigen Faktor Innovationskraft mit, der in einem Umfeld, in dem Software nicht nur als Teil eines Systems, sondern auch als eigenständiges Produkt immer mehr an Bedeutung gewinnt, den entscheidenden Unterschied macht. ISO Software Systeme wurde mit 97 von 100 Qualitätspunkten bewertet?, verdeutlicht Holger Schmidt, Siemens Healthineers Head of Quality.

Diese Punktezahl errechnet sich, indem alle Siemens-Abteilungen, die die ISO Software Systeme beliefert, in jedem Jahr eine Bewertung für die ISO abgeben. Aus allen abgegebenen Bewertungen wird eine Durchschnittsnote ermittelt. Für den Quality Award werden unter anderem Kriterien wie Qualitätsvereinbarungen oder Service & Support bewertet.

?Wir erachten dies als ein Ergebnis unserer jahrelangen, sehr guten Leistung und als Anerkennung für die hohe Qualität, die unsere Mitarbeiter in den einzelnen Kundenprojekten bei Siemens Healthineers liefern?, kommentiert Claus Bogner, Managing Director und Mitglied des Management Boards der ISO-Gruppe den Gewinn des Quality Supplier Awards.

Die ISO Software Systeme GmbH zählt zu den etablierten Größen in IT-Beratung, Software-Entwicklung und IT-Dienstleistungen. Die Kernkompetenz ist Software-Entwicklung sowohl für eigene Produkte als auch im Kundenauftrag mit den Schwerpunkten Java, Microsoft und Oracle. ISO Software Systeme adressiert vor allem die Automatisierungs- und Medizintechnik, Airlines, Flugsicherung und Flughafenbetreiber ? auch in Multi-Airport-Projekten.

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem vielseitigen, internationalen IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute die ISO Software Systeme, die Software Engineering und Beratung erbringt, die ISO Travel Solutions, ein Experte für die Touristikindustrie, der SAP und Non-SAP Spezialist ISO Professional Services, die ISO Recruiting Consultants, der Personaldienstleister mit IT-Fokus, sowie die ISO Public Services für IT-Services der Öffentlichen Verwaltung.

Rund 610 Mitarbeiter sind an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen und Kanada tätig. Die Unternehmen ISO Software Systeme, ISO Travel Solutions und ISO Professional Services der ISO-Gruppe mit ihren Standorten in Nürnberg, München und Frankfurt am Main sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.iso-gruppe.com