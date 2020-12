ISO Software Systeme zählt zu den FOCUS-Business Wachstumschampions 2021

.

FOCUS-Business wählt jährlich deutsche Unternehmen mit dem größten Umsatzwachstum zu den Wachstumschampions. 2021 gehört auch die ISO Software Systeme dazu.

Das Magazin FOCUS-Business ermittelt jährlich in Zusammenarbeit mit dem Online-Statistik-Portal Statista die Wachstumschampions. Dazu zählen 500 deutsche Unternehmen, die in einem Zeitraum von drei Jahren ein besonders großes Umsatzwachstum erzielen konnten. ISO Software Systeme hat es jetzt unter die Wachstumschampions 2021 geschafft. Dafür ist der 3-Jahres-Zeitraum von 2016 bis 2019 relevant, in dem der Nürnberger Software Spezialist ein besonders hohes Umsatzwachstum erzielte. Eigenständigkeit des Unternehmens und der Hauptsitz in Deutschland sind weitere Kriterien, um es in die Liste der Wachstumschampions zu schaffen.

?Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Der Wachstumschampion 2021 ist für uns mehr als nur eine Bestätigung unserer Arbeit. Es ist vielmehr eine Würdigung unserer täglichen Passion, Software zu entwickeln und mit unseren Kunden weltweit anspruchsvolle IT-Projekte erfolgreich umsetzen,? kommentiert Johannes Reichel, Prokurist der ISO Software Systeme, verantwortlich für den Vertrieb, über die Auszeichnung.

Die ISO Software Systeme GmbH zählt zu den etablierten Größen in IT-Beratung, Software-Entwicklung und IT-Dienstleistungen. Die Kernkompetenz ist Software-Entwicklung sowohl für eigene Produkte als auch im Kundenauftrag mit den Schwerpunkten Java, Microsoft und Oracle. ISO Software Systeme adressiert vor allem die Automatisierungs- und Medizintechnik, Airlines, Flugsicherung und Flughafenbetreiber ? auch in Multi-Airport-Projekten.

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem vielseitigen, internationalen IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute die ISO Software Systeme, die Software Engineering und Beratung erbringt, die ISO Travel Solutions, ein Experte für die Touristikindustrie, der SAP und Non-SAP Spezialist ISO Professional Services, die ISO Recruiting Consultants, der Personaldienstleister mit IT-Fokus, sowie die ISO Public Services für IT-Services der Öffentlichen Verwaltung.

Rund 610 Mitarbeiter sind an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen und Kanada tätig. Die Unternehmen ISO Software Systeme, ISO Travel Solutions und ISO Professional Services der ISO-Gruppe mit ihren Standorten in Nürnberg, München und Frankfurt am Main sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.iso-gruppe.com