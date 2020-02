ISO Travel Solutions auf der ITB 2020

Unter dem Schlagwort Transparenz präsentiert der Nürnberger Touristik-IT Experte aktuelle Eigenentwicklungen zum Thema Big Data sowie neue Komponenten seines Reservierungssystems Pacific und seiner NDC-konformen SKYfly Suite für Airlines. Der ITB-Messestand der ISO Travel Solutions befindet sich in Halle 5.1, Stand 111.

Transparenz durch Big Data gewinnt auch in der Touristik zunehmend an Bedeutung: Urlauber möchten wissen, wie es an ihrem Zielort aussieht, welche Zusatzleistungen vor Ort verfügbar sind und was die gebuchten Produkte und Leistungen kosten. Trotz steigender Komplexität, sollen Buchungen und Abrechnungen dennoch so einfach wie möglich sein. Auch Reiseanbieter wollen von Big Data profitieren: Welche Destinationen sind besonders beliebt und welche Produkte und Services sind aktuell in welcher Kombination die Favoriten? Wer Reisetrends früh erkennt und attraktiv vermarktet, hat die Nase vorn.

ISO Travel Solutions bietet hierfür eine umfassende Palette an Lösungen an. Rund um das Reservierungssytem Pacific gruppieren sich zahlreiche Komponenten wie die modulare Internet Booking Engine, Dynamic Packaging 2.0, Dashboards, Loyalty und viele mehr. Ein besonderer Hingucker ist EngageOne® Video. Als Vertriebspartner von Syncsort, präsentiert ISO die neue Video-Software für Data Driven Marketing. Mit interaktiven, automatisierten Videos werden Kunden und Interessenten individuell und emotional angesprochen.

Das Reservierungssystem Pacific, ob als ganzheitliche Lösung oder ergänzend zu bestehenden Systemen eingesetzt, sorgt für eine reibungslose, transparente Customer Journey. Pacific unterstützt sowohl Reiseveranstalter (Incoming, Outbound und DMC) als auch Anbieter von Flugreisen, Kreuzfahrten, Bus- und Gruppenreisen sowie Freizeitparks und Attraktionen.

ISOs SKYfly Suite basiert auf den IATA Standards NDC und ONE Order. Damit sind die Lösungen nicht nur für touristischen Airlines interessant, sondern auch für den sogenannten Legacy-Carrier. Die Airline Retailing Plattform SKYfly Res (OMS) wird durch die modulare IBE (Internet Booking Engine) SKYfly Sell sowie die universelle Adapter-Lösung SKYfly Broker ergänzt. Die bereits bei zahlreichen Kunden eingesetzte Abrechnungs-Software SKYfly Revenue wurde für ONE Order erweitert. Neu ist SKYpay, das die Zahlungen zwischen Agenturen und Airlines sowie innerhalb der Airlines revolutioniert.

Besuchen Sie die ISO Travel Solutions auf der ITB in Halle 5.1 am Stand 111.

Die ISO Travel Solutions GmbH ist spezialisiert auf Entwicklung, Vertrieb und Support von touristischen Software-Lösungen in internationalen Märkten. Das daraus gewonnene Know-how steht auch in Projekten für Beratungsdienstleistung zur Verfügung. Das Unternehmen deckt den gesamten Bereich der Touristik ab und bietet eigene Produkte für Reiseveranstalter, Zielgebietsagenturen/Reisebüros, Hotels und weitere Leistungsträger sowie Airlines. Die Lösungen sind bei vielen namhaften Unternehmen im In- und Ausland im Einsatz.

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem vielseitigen, international aufgestellten IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute die ISO Software Systeme, die Software Engineering und Beratung erbringt, die ISO Travel Solutions, ein Experte für die Touristikindustrie, der SAP und Non-SAP Spezialist ISO Professional Services und die ISO Recruiting Consultants, der Personaldienstleister mit IT-Fokus.

Die ISO-Gruppe gehörte 2016 und 2019 zu den TOP 100-Unternehmen. Diese Auszeichnung attestiert mittelständischen Unternehmen in Deutschland überdurchschnittliche Innovationskraft und -erfolge.

Rund 610 Mitarbeiter sind an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen und Kanada tätig. Die Unternehmen ISO Software Systeme, ISO Travel Solutions und ISO Professional Services der ISO-Gruppe mit ihren Standorten in Nürnberg, München und Frankfurt am Main sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.isotravel.de