IsoEnergy ernennt technischen Berater, Vizepräsident Exploration und Unternehmenssekretär

Saskatoon, SK, 24. Juni 2021 – IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“) (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ ) freut sich, die Verstärkung seines technischen Teams mit der Ernennung von David Thomas als Technical Advisor und Andy Carmichael als Vice President, Exploration, mit Wirkung vom 1. Juli 2021 bzw. 15. Juni 2021 bekannt zu geben. Außerdem freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass Elizabeth Williamson mit Wirkung vom 9. Juni 2021 als Corporate Secretary zu IsoEnergy gestoßen ist.

Tim Gabruch, Chief Executive Officer, kommentierte: „Im Namen des Boards und des Managements von IsoEnergy freue ich mich, die Aufnahme von Dave Thomas als wichtigen technischen Berater in das Unternehmen bekannt zu geben. Dave ist weltweit als führender Experte auf dem Gebiet der Urangeologie sehr bekannt, mit besonderer Expertise im Athabasca Basin in Saskatchewan. Wir sind begeistert, dass Dave zu diesem Zeitpunkt zu IsoEnergy stößt, um auf exklusiver Basis bei allen uranbezogenen Angelegenheiten zu unterstützen. Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung sind Daves Kenntnisse und Expertise in diesem Bereich unübertroffen.

Wir freuen uns auch sehr, die Beförderung von Andy zum Vice President, Exploration, bekannt zu geben. Andy hat seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2016 einen unschätzbaren Beitrag zu allen Aspekten der Explorationsprogramme von IsoEnergy geleistet. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Zusammenstellung des aktuellen Landpakets und trug zu der Strategie bei, die letztendlich zur Entdeckung der Hurricane-Zone führte. Dave und Andy an Bord zu haben, wird für das Unternehmen in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. In Kombination mit der laufenden Unterstützung unserer geologischen Programme durch NexGen ist IsoEnergy für weitere Explorationserfolge gut aufgestellt.

Darüber hinaus freut sich IsoEnergy sehr, Elizabeth Williamson als Corporate Secretary zu gewinnen. Elizabeth hat viele Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung, unter anderem bei der Cameco Corporation, wo sie sich von 2005 bis 2013 auf die Einhaltung der Unternehmensführung und die Unterstützung des Board of Directors konzentrierte. Sowohl Dave als auch Elizabeth sind in Saskatoon, SK, ansässig, was dem Ziel von IsoEnergy entspricht, die Führung des Unternehmens nach Saskatchewan zu verlagern – der Heimat unserer außergewöhnlichen Vermögenswerte, einschließlich der hochgradigen Hurricane-Entdeckung.“

Dave Thomas erklärte: „Ich habe IsoEnergy in den letzten Jahren mit großem Interesse beobachtet. Das Unternehmen verfügt über ein erstklassiges Landpaket und sein Explorationsansatz, der zur Entdeckung der Zone Hurricane führte, hat das Unternehmen in eine einzigartige Position unter den Top-Uranunternehmen gebracht. Ich bin begeistert von den Aussichten, die dem Unternehmen bevorstehen, und freue mich darauf, dem Board und dem gesamten Team von IsoEnergy meine Erfahrung und Expertise zur Verfügung zu stellen.“

Andy Carmichael, Vice President of Exploration, kommentierte: „Zum Erfolg von IsoEnergy beizutragen war sehr lohnend und die Entdeckung der Zone Hurricane, weniger als zwei Jahre nach unserem ersten Explorationsprogramm, war ein Höhepunkt meiner bisherigen Karriere. Ich freue mich auf die Gelegenheit, unser talentiertes Geologenteam bei der Exploration unseres Portfolios an äußerst aussichtsreichen Uranprojekten im östlichen Athabasca-Becken zu leiten. Außerdem stellt es eine unglaubliche Chance für das Unternehmen dar, exklusiven Zugang zu einem so hoch angesehenen und erfahrenen Geologen wie Dave Thomas zu haben.

David Thomas

David Thomas, M.Sc. ist ein professioneller Geowissenschaftler mit mehr als 40 Jahren Erfahrung als praktizierender Geologe. Von 1980 bis 1994 war David Thomas beim Saskatchewan Geological Survey tätig, u.a. als Resident Geologist in Uranium City sowie als Projektgeologe, wo er an strukturellen und metallogenen Studien arbeitete, mit Schwerpunkt auf Gold und Basismetallen in den Gebieten La Ronge und Flin Flon im Norden von Saskatchewan. Im Jahr 1994 trat Dave in die Cameco Corporation ein, wo er verschiedene Positionen innehatte, darunter Chief Geologist, Director of Exploration New Business and Generative Group und Director of Geoscience. Während seiner Zeit bei Cameco sorgten seine Rollen und Verantwortlichkeiten für ein bedeutendes internationales Engagement und ein Engagement in einer Vielzahl von Gold- und Uranlagerstätten in einer Vielzahl von geografischen und geologischen Gegebenheiten in Nordamerika, Südamerika, Afrika, Australien, Zentralasien, Skandinavien und Russland. David ist 2018 bei Cameco in den Ruhestand getreten, bleibt aber weiterhin als Berater für Mineralexplorationsunternehmen tätig.

Andy Carmichael

Andy Carmichael ist ein professioneller Geowissenschaftler mit 17 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration. Seit 2007 hat Andy in erster Linie nach diskordanzgebundenen Uranlagerstätten im Athabasca-Becken geforscht, wo er unter anderem an der Entdeckung der Hurricane-Zone und an den Arbeiten in den Lagerstätten J-Zone, Triple R, Phoenix und Gryphon beteiligt war. Andy hat auch im Hornby Bay Basin, im Colorado Plateau und in Namibia nach Uran geschürft.

Elizabeth Williamson

Elizabeth Williamson ist seit über 20 Jahren als Anwältin in Saskatchewan tätig. Ihre Governance-Erfahrung umfasst mehrere Jahre bei der Cameco Corporation, in der Position des Director, Legal Services, Governance. Anschließend setzte sie ihre Governance-Karriere als Universitätssekretärin an der University of Saskatchewan fort. Sie ist nun als Einzelanwältin in der Kanzlei Williamson Law tätig, die sie 2017 gegründet hat. Elizabeth hat eine allgemeine Praxis, in der sie Kunden zu vielen verschiedenen Themen berät, einschließlich zahlreicher Governance-Angelegenheiten.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 1.600.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen“) gewährt hat. Die Optionen wurden am 23. Juni 2021 gewährt, können zu einem Preis von $2,81 ausgeübt werden, werden in drei gleichen jährlichen Raten, beginnend mit dem Tag der Gewährung, unverfallbar und haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Optionen wurden gemäß dem Incentive-Aktienoptionsplan des Unternehmens ausgegeben und unterliegen der behördlichen Genehmigung.

Über IsoEnergy

IsoEnergy ist ein kapitalkräftiges Uranexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an aussichtsreichen Projekten im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen entdeckte vor kurzem die hochgradige Uranmineralisierung der Zone Hurricane auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. IsoEnergy wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Uranexploration, -erschließung und -betrieb zurückblicken kann. Das Unternehmen wurde gegründet und wird vom Team seines Hauptaktionärs NexGen Energy Ltd. unterstützt.

