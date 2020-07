IsoEnergy gibt Finanzierung in Höhe von 6 Mio. USD mit Queen–s Road Capital und eine nicht brokergeführte Privatplatzierung in Höhe von 4 Mio. CAD bekannt



Vancouver, British Columbia, 23. Juli 2020 – IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy oder das Unternehmen – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) gibt bekannt, dass sich das Unternehmen mit Queen–s Road Capital Investment Ltd. (QRC) (TSXV: QRC) auf eine Privatplatzierung von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen) in Höhe von 6 Mio. USD geeinigt hat. Die Schuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers zu einem Wandlungspreis von 0,88 CAD in ca. 9,1 Mio. Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden (die ungefähre Anzahl der auszugebenden Stammaktien basiert auf den aktuellen Wechselkursen, wobei die tatsächliche Anzahl der auszugebenden Stammaktien vom Wechselkurs zum Zeitpunkt der Umwandlung abhängig ist).

Gleichzeitig mit dem vorgeschlagenen Schuldverschreibungsangebot kündigt das Unternehmen eine nicht brokergeführte Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von bis zu 4 Mio. CAD (die Privatplatzierung) an. Gemäß den Bedingungen der Privatplatzierung wird das Unternehmen bis zu 5.882.352 Stammaktien zu einem Preis von 0,68 CAD pro Aktie (der Privatplatzierungspreis) ausgeben. NexGen Energy Ltd. (NexGen) (TSX: NXE), der Mehrheitsaktionär des Unternehmens, hat zugestimmt, im Rahmen der Privatplatzierung Aktien im Wert von 3 Mio. CAD zu zeichnen.

Craig Parry, Chief Executive Officer von IsoEnergy, kommentierte: Es ist uns eine große Freude, QRC als strategischen Investor von IsoEnergy zu begrüßen. Warren Gilman und sein Team von QRC haben eine lange Erfolgsgeschichte im Bereich der natürlichen Ressourcen, insbesondere im Bereich Uran, und diese Investition ist eine enorme Unterstützung, wenn wir auf Hurricane in die nächste Explorationsphase eintreten. Neben QRC sind wir davon begeistert, dass unser Hauptaktionär NexGen weiterhin seine Unterstützung für IsoEnergy und sein Vertrauen in unseren strategischen Ansatz unter Beweis gestellt hat. Nach Abschluss dieser Finanzierungen wird IsoEnergy einen Kassenbestand von fast 15 Mio. CAD und wir werden für die nächste Phase der Exploration und Ressourcenabgrenzung auf Hurricane vollständig finanziert sein.

Bedingungen der Schuldverschreibungen

Die Schuldverschreibungen werden über einen Zeitraum von 5 Jahren einen Zinssatz von 8,5 % (die Zinsen) haben und können nach Wahl des Inhabers zu einem Wandlungspreis von 0,88 CAD (der Wandlungspreis) in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 30 % auf den Privatplatzierungspreis entspricht.

Das Unternehmen wird berechtigt sein, am oder nach dem dritten Jahrestag des Emissionstermins der Schuldverschreibungen, die Schuldverschreibungen zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen jederzeit einzulösen, wenn der 20-tägige VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) an der TSX Venture Exchange (der TSXV) den Wandlungspreis um 130 % übersteigt.

Die Zinsen sind halbjährlich zu zahlen, wobei 6 % in bar und 2,5 % in Form von Stammaktien des Unternehmens, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV, zu zahlen sind zu einem Preis, der dem Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV am Vortag des Fälligkeitsdatums dieser Zinsen entspricht.

Die Zinsen können auf 7,5 % pro Jahr gesenkt werden, wenn das Unternehmen eine wirtschaftlich positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt wird die Bargeldkomponente der Zinsen auf 5 % pro Jahr gesenkt.

Allgemeines

Der Bruttoerlös aus den Schuldverschreibungen und der Privatplatzierung wird für die Exploration der Projekte des Unternehmens im Athabasca-Becken und für allgemeine Zwecke des Betriebskapitals verwendet. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Datum der Emission endet. Der Abschluss der Privatplatzierung und der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 17. August 2020 erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV.

Das Unternehmen erwartet, dass zusätzlich zu NexGen Insider des Unternehmens Stammaktien im Rahmen der Privatplatzierung zeichnen werden. Die Ausgabe von Stammaktien an Insider gilt als Transaktion mit nahe stehenden Parteien, die dem Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen) unterliegt. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5 (a) und 5.7 (a) des Multilateral Instrument 61-101 zu stützen, da die Beteiligung der Insider an der Privatplatzierung 25 % des Verkehrswerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreiten wird. Ein Material Change Report (Bericht über wesentliche Änderungen) im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird weniger als 21 Tage vor Abschluss der Privatplatzierung eingereicht. Diese kürzere Frist ist angemessen und unter den gegebenen Umständen erforderlich, da das Unternehmen die Privatplatzierung rechtzeitig abschließen möchte.

Über IsoEnergy

IsoEnergy ist ein gut finanziertes Uranexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio an potenziellen Projekten im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen entdeckte vor Kurzem die hochgradige Hurricane Zone mit Uranvererzung auf seiner zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. IsoEnergy wird von einem Board of Directors und Managementteam geleitet, das über eine Erfolgsbilanz bei der Uranexploration, der Entwicklung und dem Betrieb verfügt. Das Unternehmen wurde vom Team seines Hauptaktionärs, der NexGen Energy Ltd., gegründet und wird von diesem unterstützt.

Craig Parry

Chief Executive Officer

IsoEnergy Ltd.

Tel.: +1 778 379 3211

info@isoenergy.ca

www.isoenergy.ca

Investor Relations

Kin Communications

Tel.: +1 604 684 6730

iso@kincommunications.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsorientierte Informationen

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und “zukunftsgerichtete Informationen” im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. “Zukunftsgerichtete Informationen” beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet oder antizipiert, oder die in Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf geplante Explorationsaktivitäten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie “Pläne”, “erwarten”, “wird erwartet”, “Budget”, “geplant”, “Schätzungen”, “Prognosen”, “beabsichtigen”, “antizipieren” oder “glauben” oder deren negative Konnotation oder Variationen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder erklären, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse “können”, “könnten”, “würden”, “könnten”, “werden”, “werden”, “eintreten” oder “werden” oder erreicht werden” oder deren negative Konnotation.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, einschließlich unter anderem, dass Geldmittel zur Verfügung stehen werden, um die geplanten Finanzierungen durchzuführen, und alle notwendigen behördlichen Genehmigungen erhalten werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, vom Management zum jetzigen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen, einschließlich unter anderem, zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden: Negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen, Unsicherheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, alternative Energiequellen und Uranpreise, Titel- und Beratungsprobleme der indigenen Bevölkerung, Abhängigkeit von Schlüsselpersonen und anderem Personal, tatsächliche Ergebnisse der Explorationstätigkeiten sind anders als erwartet, Änderungen in Explorationsprogrammen auf der Grundlage der Ergebnisse, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Materialien, nicht wie erwartet funktionierende Ausrüstung; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsindustrie, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zur Gemeinschaft und Verzögerungen bei der Einholung behördlicher oder anderer Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

