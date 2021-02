Isola Markteinführung IS500H: Halogenfreies, CAF-beständiges Material mit hoher thermischer Zuverlässigkeit

Die Isola Group, ein weltweit führender Hersteller von kupferkaschierten Laminaten und dielektrischen Prepregs für die Herstellung von Leiterplatten, bringt ihr neuestes halogenfreies Material namens IS550H auf den Markt. IS550H ist ein umweltfreundliches, extrem thermisch zuverlässiges, CAF-beständiges kupferkaschiertes Laminat und Prepreg-Material für Anwendungen, die hohe Spannungen, hohe Leistungen und langfristige thermische Stabilität erfordern.

Mit der zunehmenden Elektrifizierung des Automobils stehen die Entwickler von Elektroniksystemen vor großen Herausforderungen, um eine langfristige, hohe Zuverlässigkeit zu erreichen. Der Bedarf an Hochspannungsbetrieb und schnellem Laden in Verbindung mit reduzierten Pitch und Leiterbahnabständen (Miniaturisierung) erfordert den Einsatz eines Materials, das Designs für diese extremen Bedingungen ermöglicht. Es wird ein Basismaterial benötigt, das in der Lage ist, elektrochemischer Migration zu widerstehen, während es in rauen Umgebungen bei hohen Spannungslasten betrieben wird. Durch die Verwendung einer einzigartigen Harztechnologie hat Isola IS550H entwickelt, das bei einer kontinuierlichen Betriebstemperatur von bis zu 175 ?C eingesetzt werden kann und die Fähigkeit besitzt, sehr anspruchsvolle Temperaturwechselanforderungen zu erfüllen (-40 ?C bis 175 ?C über 2000 Zyklen). IS550H hat seine CAF Resistenz bei 1500 V über 1000 Stunden für enge Pitch-, PTH-to-PTH- und z-Achsen-Strukturen bewiesen. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,70 W/mK stellt IS550H auch eine deutliche Verbesserung gegenüber FR-4 Materialien dar, welches das Einbetten von Heatsinks ermöglicht. Obwohl es sich nicht um ein FR-4 Material handelt, ist die Verarbeitbarkeit von IS550H so einfach wie bei herkömmlichen FR-4 Materialien.

IS550H ist mit Kerndicken von 0,0020 inch (0,05 mm) bis 0,063 inch (1,5 mm) und einer breiten Palette von Prepreg-Harzgehalten für die meisten Anwendungen einschließlich schwerer Kupferdesigns erhältlich. Bitte besuchen Sie unsere Website unter www.isola-group.com für weitere Informationen.

Über Isola

Isola ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften, das Laminatmaterialien für die Herstellung hochentwickelter mehrlagiger Leiterplatten designt, entwickelt, produziert und vermarktet. Diese bilden die physische Plattform für die Halbleiter, passive Komponenten und Verbindungsschaltungen, die praktisch alle modernen elektronischen Produkte versorgen und steuern. Isola betreibt ein Netzwerk von Fabriken weltweit.

Pressekontakt:

Michael Gay

michael.gay@isola-group.com

Original-Content von: Isola, übermittelt durch news aktuell