ISOs SKYport Suite mit erweitertem Funktionsumfang für Mobilgeräte

SKYport, die Airport Management Suite der ISO Software Systeme, setzt auf Progressive Web Apps.?

SKYport unterstützt sämtliche Funktionalitäten, die zum reibungslosen Betrieb eines großen und modernen Flughafens nötig sind. Abgeleitet von den Daten der AODB (Airport Operational Database), zählen dazu unter anderem Flugbetrieb, Bodenabfertigung, Verkehrsabrechnung, Reporting, Luftfracht und CDM. Mit SKYport Mobile, ISOs neuer Technologieplattform für Progressive Web Apps (PWA), ist es möglich, maßgeschneiderte Applikationen für mobile Endgeräte bereitzustellen. Als PWA werden Websites bezeichnet, die über zahlreiche Merkmale verfügen, welche bislang nativen Apps für mobile Endgeräte vorbehalten waren. Dementsprechend kann eine PWA als Kombination aus einer responsiven Website und einer App beschrieben werden.

Ein Lieferprozess über App Stores ist nicht nötig, da die PWAs direkt über den Webbrowser verteilt werden. Zudem bieten die bereitgestellten PWAs Offline-Funktionalität sowie den Zugriff auf die Endgerätehardware wie die Kamera des Mobiltelefons, um z.B. Bordkarten zu scannen.

Integriert in SKYport AODB und SKYport Billing profitieren davon Airline Ground Staff, Ground Handler, Airport Staff und Air Traffic Control. So können Funktionalitäten wie Boarding, Change of active RWY, Low Visibility Operation, FIDS oder Turn Around Aktivitäten vollständig mobil gesteuert werden.

Der Vorteil ist, dass jeder Mitarbeiter prozessbezogen exakt die Informationen erhält, die er für seine Tätigkeit benötigt. So bleiben die Aufträge klar und übersichtlich, Fehler werden vermieden. SKYport Mobile ist plattformunabhängig und individuell hinsichtlich Funktionalität, Datenströmen und Nutzerberechtigungen anpassbar.

Die ISO Software Systeme GmbH zählt zu den etablierten Größen in IT-Beratung, Software-Entwicklung und IT-Dienstleistungen. Die Kernkompetenz ist Software-Entwicklung sowohl für eigene Produkte als auch im Kundenauftrag mit den Schwerpunkten Java, Microsoft und Oracle. Die Kernkompetenzen für die Luftfahrtindustrie der ISO Software Systeme sind: SAP Beratung und Entwicklung für Flughäfen, IT-Lösungen für Flughafenbetreiber, Air Traffic Control und Airlines sowie Ground Handler.

Über 70 Flughäfen weltweit arbeiten mit Software-Lösungen von ISO – vom Regionalflughafen in Dortmund über Hubs wie Zürich oder Kopenhagen bis zu internationalen Großflughäfen wie Bangkok und in Multi-Airport-Projekten.

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem vielseitigen, international aufgestellten IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute neben der ISO Software Systeme die ISO Travel Solutions, ein Experte für die Touristikindustrie, der SAP und Non-SAP Spezialist ISO Professional Services und die ISO Recruiting Consultants, der Personaldienstleister mit IT-Fokus.

Die ISO-Gruppe gehörte 2016 und 2019 zu den TOP 100-Unternehmen. Diese Auszeichnung attestiert mittelständischen Unternehmen in Deutschland überdurchschnittliche Innovationskraft und -erfolge.

Rund 610 Mitarbeiter sind an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen und Kanada tätig. Die Unternehmen ISO Software Systeme, ISO Travel Solutions und ISO Professional Services der ISO-Gruppe mit Ihren Standorten in Nürnberg, München und Frankfurt am Main sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.iso-gruppe.com