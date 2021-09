Ist ein Bavaria Finanz Kredit f?r Selbstst?ndige und Freiberufler seri?s?

Jede Bank sieht bei der Kreditvergabe an einen Selbstst?ndigen oder Freiberufler sehr genau auf die Kontost?nde und Kontobewegungen, wie Bavaria Finanz (https://www.bavariafinanz.com/) erkl?rt. Das Risiko eines Verdienstausfalls ist bei diesen Personengruppen f?r viele Banken zu hoch. Aus diesem Grund gelangen Selbstst?ndige und Freiberufler oft nur schwer an Kredite. Doch auch hier gibt es Alternativen, n?mlich seri?se Kredite von Spezialbanken wie der Bavaria Finanz Service.Folgend erkl?rt Bavaria Finanz Service, warum es Selbstst?ndige und Freiberufler schwer haben an einen seri?sen Kredit zu kommen, welche Kredite es f?r Selbstst?ndige und Freiberufler gibt, was Kredite f?r gesch?ftliche Belange sind und auch, welche Voraussetzungen f?r einen Kredit erf?llt sein m?ssen. Denn einen seri?sen Kredit gibt es auch nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Bavaria Finanz erkl?rt, wieso Selbstst?ndige und Freiberufler es schwer haben einen Kredit zu bekommen

Bavaria Finanz wei?, dass viele Leute Selbstst?ndige und Freiberufler beneiden: Die Arbeitszeiten sind flexibel, Urlaube m?ssen nicht beantragt werden und die Entscheidung, ob mit einem Kunden zusammengearbeitet wird oder nicht, obliegt einem pers?nlich. Aber sp?testens bei der Kreditvergabe kommen die Schwierigkeiten. Bavaria Finanz Service erkl?rt, dass dies unter anderem an folgendem liegt:

Einem unsicheren Einkommen

Als Selbstst?ndiger und Freiberufler sind die monatlichen Einnahmen nie genau kalkulierbar, wie Bavaria Finanz erkl?rt. Kreditinstitute sind sich dieser Schwankungen bewusst und vergeben ungern Kredite an diese Berufsgruppen. Eine Bank sieht in einem unregelm??igen Einkommen immer eine potenzielle Gefahr f?r einen Zahlungsausfall oder Verzug bei Ratenzahlungen. Im Gegensatz zu Bavaria Finanz sind sie nicht auf die Vergabe seri?ser Kredite auch ohne Schufa Abfrage spezialisiert und eine Kreditvergabe wird in den meisten F?llen abgelehnt.

Das Einkommen verliert den Sicherheitsstatus

W?hrend Angestellte mit dem Einkommen immer automatisch eine Sicherheit vorweisen k?nnen, lassen Banken das Einkommen eines Selbstst?ndigen oder Freiberuflers nicht als Sicherheit gelten, so Bavaria Finanz.

Unterscheidung nach Branche

Zudem unterscheiden Kreditinstitute zus?tzlich noch zwischen den einzelnen Branchen, in denen Selbstst?ndige t?tig sein k?nnen. Je nach Berufsfeld wird es leichter oder schwieriger einen Kredit zu erhalten.

Bavaria Finanz ist eine seri?se Alternative f?r Selbstst?ndige und Freiberufler

Trotz dieser Einschr?nkungen k?nnen auch selbstst?ndige Personengruppen Kredite aufnehmen. Dabei wird zwischen zwei Krediten unterschieden, erkl?rt Bavaria Finanz:

Kredite f?r gesch?ftliche Belange

Kredite zur privaten Nutzung

Hierf?r k?nnen sich Selbstst?ndige und Freiberufler an Spezialbanken wie die Bavaria Finanz wenden, die auf die Kreditvergabe von seri?sen Krediten ohne Schufa spezialisiert sind. Des weiteren informiert Bavaria Finanz Service, dass bei Krediten f?r gesch?ftliche Belange noch unterscheiden wird zwischen …

Betriebsmittelkredit zur Vorfinanzierung ben?tigter Waren

Investitionskredite zur Vorfinanzierung ben?tigter Ger?te oder Maschinen

Wer bekommt bei Bavaria Finanz einen Kredit?

Im Grunde genommen kann jeder Selbstst?ndige und jeder Freiberufler bei Bavaria Finanz einen seri?sen Kredit zu guten Konditionen erhalten. Aber auch hierf?r sind bestimmte Unterlagen erforderlich, so wie bei jedem anderen seri?sen Kreditinstitut auch. Bei herk?mmlichen Banken werden folgende Unterlagen zur Kreditvergabe verlangt:

Alle vollst?ndigen Gesch?ftsunterlagen, wie zum Beispiel alle Einkommensteuerbescheide der letzten drei Jahre.

Eine Gewinn- und Verlust-Rechnung

Eine Nennung/ Auflistung aller laufenden Verbindlichkeiten.

Eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)

Den Beweis einer einwandfreien Bonit?t

Eine ?bersicht ?ber bestehende Sicherheiten, wie zum Beispiel einer Risikolebensversicherung.

Eventuell die Nennung eines B?rgen, der bei einem Ausfall als Sicherheit aufkommt.

Die T?tigkeit muss bereits seit 2 bis 3 Jahren bestehen.

Der Selbstst?ndige ben?tigt einen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland und muss das 18. Lebensjahr beendet haben.

Als Alternative f?r einen herk?mmlichen Bankkredit k?nnen Selbstst?ndige und Freiberufler sich auch f?r einen privaten Geldgeber entscheiden, indem sie sich an darauf spezialisierte Kreditinstitute wenden. So kann jeder ?ber die Webseite von Bavaria Finanz (https://www.bavariafinanz.com/) bequem einen seri?sen Kredit beantragen und sich beraten lassen. Liegen alle Unterlagen vor, erfolgt die Auszahlung binnen weniger Tage. Oftmals ist diese Art von Kredit die einzige M?glichkeit f?r Selbstst?ndige und Freiberufler.