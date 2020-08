Ist Ihr Unternehmen für die neue Realität gewappnet-

Die Geschäftswelt hat sich durch die Folgen von COVID-19 nachhaltig verändert. Jedes Unternehmen muss seine Strategie und seine Geschäftstätigkeit neu bewerten, um auf die neue Realität angemessen zu reagieren. Ob Sie bereits sinnvolle Maßnahmen ergriffen haben, um Ihr Unternehmen sicher durch die Krise zu bringen, können Sie anhand des Leitfadens ?7 Steps to Successfully Take Your Business Through COVID-19? überprüfen.

Mithilfe von Checklisten und Handlungsempfehlungen zur Entwicklung des Geschäftsmodells, zum Check von Finanzen, zu Gesundheits ? und Sicherheitsfragen und weiteren wichtigen Themen, können Sie Ihre momentane Unternehmensstrategie bewerten und sicherstellen, dass Sie geschäftskritische Maßnahmen nicht übersehen.

Der Leitfaden steht für begrenzte Zeit zum kostenlosen Download bereit unter: https://www.steltix.com/7-steps-to-successfully-take-your-business-through-covid-19/

?

Steltix ist ein kundenorientiertes und qualitätsbewusstes europäisches Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt auf modernen ERP Lösungen. Als Oracle Platinum Partner unterstützt Steltix seine Kunden bei Technologieentscheidungen, Implementierungen, Rollouts und Schulungen. Darüber hinaus bietet Steltix kundenspezifische Managed Services an. Branchenspezifische Lösungen sind für die Medizintechnik, die Biotechnologie sowie die Nahrungs- und Getränkemittelhersteller als Oracle Accelerate Lösungen oder Oracle Apps in a Box Lösungen für diverse Länder verfügbar.