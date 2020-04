IT-Blog | Die digitale Datenwolke – eine Sache des Vertrauens

Social Media, Streaming Dienste und Suchmaschinen ? immer mehr Dienste und Systeme setzen auf die Vorteile von Cloud Computing. Mit zunehmender Komplexität von IT- und Software-Infrastrukturen innerhalb und zwischen Unternehmen können professionelle Cloud-Lösungen bei der Gestaltung effizienter und flexibler Unternehmensprozesse helfen. So werden eventuell eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten innerhalb der hauseigenen IT-Abteilung aufgebrochen. Die Entscheidung für cloudbasierte Lösungen und Anbieter wird jedoch immer noch auch emotional getroffen ? die ?Wolke? erfordert vor allem Vertrauen in die Datensicherheit.

Mehr als 50 Prozent der europäischen Unternehmen sind laut einer KPMG Studie* bereits in der Cloud aktiv oder planen die Einführung und haben damit die Bedeutung cloudfähiger Systeme im Zeitalter von Digitalisierung und Automatisierung erkannt. Ein mobiler, geografisch unabhängiger Zugriff auf IT-Ressourcen und Daten ermöglicht ein standortunabhängiges, virtuelles Arbeiten, effiziente Prozesse, Echtzeit-Auswertungen und eine schnellere Skalierbarkeit von IT-Leistungen.

Auch die Logistikbranche hat den Mehrwert der Cloud für sich erkannt und bietet ihren Kunden cloudfähige intralogistische Lösungen und Systeme an, um die Supply Chain im innerbetrieblichen Umfeld zu optimieren. Mehr Informationen zu den Vorteilen und der Relevanz von Cloud Computing auch für die Intralogistik finden Sie im aktuellen IT-Blog von SSI Schäfer.

* Cloud-Monitor 2017 | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Die SSI Schäfer Gruppe ist der weltweit führende Lösungsanbieter von modularen Lager- und Logistiksystemen. Das Unternehmen beschäftigt am internationalen Hauptsitz in Neunkirchen (Deutschland) sowie weltweit in rund 70 operativ tätigen Gesellschaften und an acht Produktionsstätten im In- und Ausland rund 10.500 Mitarbeiter. Verteilt auf sechs Kontinente entwickelt SSI Schäfer innovative Konzepte und Lösungen in den Branchen seiner Kunden und gestaltet so die Zukunft der Intralogistik.

Das Unternehmen plant, konzeptioniert und produziert Systeme zur Einrichtung von Lagern, Betrieben, Werkstätten und Büros, manuelle und automatische Lager-, Förder-, Kommissionier- und Sortiersysteme sowie Lösungen für Abfalltechnik und Recycling. SSI Schäfer hat sich zu einem der größten Anbieter für releasefähige Software für den innerbetrieblichen Materialfluss entwickelt. Mehr als 1.100 IT-Experten entwickeln hochperformante Anwendungen und stehen den Kunden für Lösungen zur intelligenten Verknüpfung von Software- und Hardwarekomponenten beratend zur Seite. Das umfassende Softwareportfolio mit WAMAS? und SAP deckt alle Vorgänge von der Lager- bis zur Materialflussverwaltung ab. Gleichzeitig optimiert SSI Schäfer mit eigenen Lösungen die Produktivität und Arbeitsleistung der Kunden und schafft die Möglichkeit, durch Messung und Bewertung mit Hilfe von KPIs das Lager aktiv zu bewirtschaften.

SSI Schäfer realisiert als global tätiger Generalunternehmer komplexe Logistiksysteme, ausgehend von der Systemplanung und -beratung bis hin zur schlüsselfertigen Anlage und maßgeschneiderten Service- und Wartungsangeboten.