IT-Consultants der MID GmbHüberzeugen weiter mit Bestleistung

In den Bereichen Digitalisierung, IT-Strategie, IT-Implementierung und Data Analy-tics/Big Data bietet die MID GmbH Beratungsleistungen von herausragender Qualität. So bescheinigen es die Kolleg:innen der Branche, vor allem aber die Kunden der MID nun im dritten Jahr in Folge im Ranking ?Beste Berater 2021? des Magazins ?brand eins?. Die MID und ihre Consultants haben sich an herausfordernde Umstände angepasst, ohne an Qualität der Beratungsleistungen einzubüßen. ?Das erneut sehr gute Abschneiden unserer Consultants im deutschlandweiten Vergleich bestätigt uns darin, die Anforderungen unserer Kunden stets in den Mittelpunkt der Beratung zu stellen?, so Dr. Martin Müller, Geschäftsführer der MID GmbH.

Branchenvergleich verschafft Überblick und gibt Orientierung

Die wirtschaftliche Situation ist für viele Unternehmen nicht einfach ? das betrifft alle Branchen. Doch gerade jetzt ist das Vorantreiben der Digitalisierung umso wichtiger. Gute Beratungs- und ITDienstleistungen sind sprichwörtlich Gold wert. Einen guten Überblick über den Beratermarkt bietet daher das etablierte Ranking ?Beste Berater? von ?brand eins? und Statista. Es ordnet mehr als 300 untersuchte Unternehmen verschiedenen Branchen und Arbeitsbereichen zu. Das Abschneiden im Ranking spiegelt die Kompetenzen der untersuchten Unternehmen sehr gut wider. ?Das Ranking drückt die Zufriedenheit unserer Kunden mit unseren Beratungsleistungen, aber auch die Anerkennung innerhalb der Branche aus. Wir sind stolz darauf, dass wir mit Leistung, Qualität und Kontinuität überzeugen?, zieht Dr. Martin Müller das Fazit zum wiederholt sehr guten Abschneiden der MID.

Wie wurden die ?Besten Berater 2021? bestimmt?

Die ?Besten Berater? werden in einem bewährten Verfahren durch die Statista GmbH im Auftrag des Magazins ?brand eins? ermittelt. 2021 wurden durch Statista wieder zuerst die Berater, also rund 8.000 Partner, Principals und Senior Manager befragt. Davon haben 2.334 via Fragebogen mitgeteilt, welche Beratungsunternehmen sie in welchem Umfeld empfehlen würden. Anschließend wurden etwa 1.334 Führungskräfte von Kunden nach Ihren Erfahrungen mit den Beratern befragt. Die Empfehlungen und Bewertungen dieser beiden Gruppen wurden dann in der Bestenliste zusammengeführt und geben einen Überblick über die Qualität der Dienstleister.

Das Ranking finden Sie hier: https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/unternehmensberater2021/interaktives-ranking-und-bestenliste

40 Jahre Erfahrung, 140 Spezialisten, maßgeschneiderte Methodik und leistungsstarke Produkte zeichnen MID als einen der führenden Anbieter von Modellierungslösungen aus. Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen profitieren zu den Themen Business Process Management, Business Analyse / Requirements Management, Enterprise Architektur Management, Data Management und Agile Consulting von der Expertise von MID. Erfahrene Consultants und die unternehmenseigene Akademie unterstützen über 300 Kunden bei einer nachhaltigen und effizienten Zielerreichung. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf www.mid.de.