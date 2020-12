IT des Bildungswerks redundant, sicher und skalierbar

Die Unternehmensgruppe des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat sich für noris network als Rechenzentrumsdienstleister entschieden. Die bbw-Gruppe nutzt zwei Hochsicherheitsrechenzentren der noris network ? jeweils eines in Nürnberg und München ? für einen ausfallsicheren Betrieb seiner internen IT sowie zahlreicher Onlinelernplattformen. noris network wurde als kompetenter Partner für den Betrieb einer heterogenen IT-Infrastruktur aus elastischen Hybrid-Cloud-Anwendungen, On-Premises-Systemen und Server-Based Computing gewählt.

Über 40 000 parallele Nutzer*innen der Lernplattformen, rund 7 000 Citrix-Lizenzen für Server-Based Computing ? diese Zahlen zeigen, wie viele Menschen von einer zuverlässigen IT der bbw-Gruppe abhängen. ?Bei uns steht Lehren, Lernen und Betreuen im Mittelpunkt, also Menschen und nicht Technik. Die Informationstechnik darf deshalb niemals zum Hindernis werden. Sie muss reibungslos funktionieren?, erklärt Wilfried Berg, Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleiter Digitalisierung bei der bbw-Gruppe. ?Wir haben europaweit nach einem geeigneten Dienstleister für unsere IT gesucht. Bei noris network haben wir die richtige Mischung aus Preis, Leistung, schnellem Service und räumlich getrennten, aber breitbandig verbundenen Rechenzentren gefunden. Und nicht zuletzt ein Team, das bis in den Vorstand hinein technisch kompetent und auf Augenhöhe zugänglich, verständig und entgegenkommend ist.?

Corona: Onlinekurse sind wichtiger denn je

Für Susanna Klatt, Key Account Managerin bei noris network, ist das Projekt von großer Bedeutung und die bbw-Gruppe beispielgebend: ?Die Digitalisierung erreicht immer mehr Bereiche unseres Lebens. Der Wandel verlangt nach Flexibilität und schneller Veränderung bei gleichzeitiger Kontinuität und Verlässlichkeit. Dies stellt auch die Berufsbildungswerke vor neue Herausforderungen. Die bbw-Gruppe ist bereits sehr aktiv auf diesem Gebiet und hat mit noris network einen Partner gefunden, der die geforderte Flexibilität und Verlässlichkeit von Hochsicherheitsrechenzentren bietet. Durch die aktuelle Corona-Krise sehen wir, dass das Onlineangebot immer wichtiger wird. Wir freuen uns, das Bildungswerk in der Krise unterstützen zu können und einen wichtigen Referenzkunden gewonnen zu haben. Die Energiedichte unserer Racks, verbunden mit der Energieeffizienz unserer Anlagen, sowie die Hochsicherheit und Verfügbarkeit haben die bbw von uns überzeugt?, sagt Susanna Klatt, Key Account Managerin bei noris network.

Die Unternehmensgruppe des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. wurde 1969 von den bayerischen Arbeitgeberverbänden gegründet und ist gemäß seiner Satzung im gesellschaftspolitischen Auftrag tätig. Die gemeinnützige Organisation ist heute eines der größten Bildungsunternehmen in Deutschland. Unter dem Dach des bbw e. V. sind 17 Bildungs-, Integrations- und Beratungsorganisationen mit knapp 10 000 Mitarbeiter*innen tätig ? vor allem in Bayern, aber auch bundesweit sowie international in 25 Ländern auf vier Kontinenten. Das bbw bietet sowohl frühkindliche Betreuung, Aus- und Weiterbildung für öffentliche Auftraggeber und Unternehmen als auch ein Studium an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft. Zum Portfolio gehören zudem weitere Dienstleistungen wie Zeitarbeit und eine Transfergesellschaft.

Weitere Informationen unter: https://www.bbw.de

Die Nürnberger noris network AG bietet Unternehmen und Organisationen mit den Branchenschwerpunkten Banken/Versicherungen, Automotive/Industrie, Softwareentwicklung und Öffentliche Verwaltung maßgeschneiderte ITK-Lösungen in den Bereichen IT-Outsourcing, Managed Services, Cloud Services sowie Network & Security. Technologische Basis ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit noris network-eigenen Hochsicherheitsrechenzentren – darunter mit Nürnberg Süd und München Ost zwei der anerkannt modernsten und energieeffizientesten Rechenzentren Europas. Neben kundenspezifischen Lösungen und Services für klassische und virtualisierte IT-Infrastrukturen bietet noris network PaaS-Providing auf eigenen Cloud-Plattformen und mit Managed Kubernetes auch Services für die automatisierte Skalierung von Ressourcen (Container). Weitere, standardisierte Premium-Rechenzentrumsprodukte fasst das Unternehmen unter der Marke datacenter.de zusammen.

Die noris network AG ist mit ihren gesamten Geschäftstätigkeiten für ihre durchgängige Qualität und ihre Sicherheit im Service- und Informationssicherheitsmanagement nach ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 und ISO 9001 zertifiziert. Im Bereich „Sicherheitsmanagement für bauliche Objekte“ ist noris network als erster Rechenzentrumsbetreiber nach VdS-Richtlinie 3406 zertifiziert, zudem sind die maximalen Verfügbarkeits-, Schutz- und Energieeffizienzklassen des Rechenzentrums München Ost nach EN 50600 bestätigt.

Die Rechenzentren Nürnberg Mitte und Nürnberg Süd sowie München Ost haben das ISO 27001-Zertifikat auf Basis von IT-Grundschutz des BSI erhalten. Weitere Zertifikate, die der IT-Dienstleister vorweisen kann, sind PCI DSS, TISAX und ISO 140001 Umweltmanagement. 1993 gegründet, zählt die noris network AG zu den deutschen Pionieren auf dem Gebiet moderner IT-Dienstleistungen und betreut heute renommierte Unternehmen wie adidas AG, Consorsbank, Flughafen Nürnberg GmbH, Firmengruppe Max Bögl, Küchen Quelle GmbH, Schmetterling Reisen GmbH & Co. KG, Teambank AG u. v. m.