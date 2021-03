IT-HAUS bildet weiter aus! Ausbildungsstart in Corona-Zeiten weiter möglich.

Die IT-HAUS GmbH hat sich in diesem Jahr wieder dazu entschlossen, junge Menschen in verschie-denen kaufmännischen und technischen Berufen auszubilden. ?Wir möchten den potenziellen Be-rufsstartern vor allem in dieser Krise eine sichere Perspektive bieten und ? wie in den vergangenen Jahren auch ? die Ausbildung in den jeweiligen Wunschberuf ermöglichen. Wir haben sogar die Berufsfelder erweitert und können aktuell in zehn verschiedenen Berufen eine Ausbildung anbie-ten. Auch wenn es mit bestehenden Homeoffice-Reglungen aktuell etwas schwieriger ist, versuchen wir unseren Auszubildenden trotzdem den bestmöglichen persönlichen Kontakt zu Kollegen, Aus-bildern und Mit-Azubis zu ermöglichen.?, erläutert Dr. Maren Spatz, Head of Human Resources der IT-HAUS GmbH.

Seit Jahren gehört IT-HAUS nicht nur zu den Top 25 System- und Handelshäusern in Deutschland, sondern auch zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben. Die Ausbildung in dem zukunftssiche-ren und ständig wachsenden IT-Unternehmen bietet viele Vorteile. ?Wir möchten unseren Azubis einen guten Start ins Unternehmen gewährleisten. Aus diesem Grund starten die Neuankömmlinge in der ersten Woche mit den Kennenlern-Tagen, in denen Sie Kollegen und das Unternehmen ken-nenlernen. Innerhalb der Ausbildung bieten wir eine persönliche Betreuung durch drei Azubi-Betreuer, Leistungszulagen, überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung sowie Übernahmemög-lichkeiten nach der Ausbildung.?, so Spatz weiter.

Die IT-HAUS GmbH beschäftigt derzeit insgesamt 36 Auszubildende in verschiedenen kaufmänni-schen und technischen Bereichen. Auch in diesem Jahr sucht das Föhrener Systemhaus wieder Aus-zubildende in folgenden Berufen:

 Kaufmann/frau für Digitalisierungsma-nagement (m/w/d)

 Kaufmann/-frau für Groß- und Außen-handelsmanagement (m/w/d)

 Kaufmann/-frau für IT-System-Management (m/w/d)

 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

 Fachinformatiker/in für digitale Vernet-zung (m/w/d)

 Fachinformatiker/in für Daten- und Pro-zessanalyse (m/w/d)

 IT-Systemelektroniker/-in (m/w/d)

 Fachinformatiker/-in Systemintegration (m/w/d)

 Fachinformatiker/in Anwendungsent-wicklung (m/w/d)

 Duales Studium (m/w/d)

Weitere Information und Bewerbungsmöglichkeiten gibt es auf dem IT-HAUS Azubi-Portal unter https://www.it-haus.com/azubi-connect/