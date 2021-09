IT-HAUS GmbH erlangt Höchstpunktzahl und gehört zu Deutschlands besten Unternehmen mit Zukunft

Die Digitalisierung im Mittelstand hat ihren Lauf genommen und nimmt enorme Geschwindigkeiten an. Die Auswirkungen der Corona Pandemie zeigen sich stark in der Modernisierung von Unternehmen. Sie stehen umso mehr vor der Herausforderung des digitalen Wandels und sind gewillt ihre Geschäftsprozesse zu überdenken und anzupassen.

Mit der wissenschaftlichen Beirätin und Beraterin Prof. Dr. Irene Bertschek, Leiterin des Forschungsbereichs „Digitale Ökonomie“ am Mannheimer ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und der Personalmarketingagentur Territory Embrace hat der stern in einer Studie herausfinden wollen, wie sich deutsche Unternehmen den Herausforderungen der Zukunft stellen und meistern.

Dabei haben 156 Unternehmen einen 16-seitigen Bogen mit insgesamt 60 Fragen zu Fakten des Unternehmens und zur Selbsteinschätzung beantwortet. Gegenstand der Umfrage waren die Unternehmen selbst, nicht deren angebotene Produkte und Dienstleistungen. Der Schwerpunkt lag vor allem auf der Zukunftsfähigkeit der Unternehmen mit Blick auf die Digitalisierung.

Die Bewertung, dessen Grundlage den Teilnehmern nicht bekannt war, erfolgte in drei Bereichen, die mit je 33 % gleich gewichtet wurden. In den Gebieten „Strategie und Stellenwert“, „Prozess und Produkte“ sowie „Innovation und Qualifizierung“ wurden die Kompetenzen der einzelnen Firmen beurteilt.

Auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten erreichte die IT-HAUS GmbH in allen drei Bereichen die volle Punktzahl und erzielt somit in der Gesamtbewertung das bestmögliche Ergebnis. In der Unternehmensklasse „bis 500 Beschäftigte“ konnten dieses Ziel 12 Firmen erreichen, davon zwei aus der IT-Branche.

Mehr Informationen zu den Ergebnissen und der Methodik sowie eine Liste der ausgezeichneten Unternehmen sind im STERN 38/2021, der am 16. September 2021 veröffentlicht wurde, zu finden.

Die IT-HAUS GmbH ist eines der führenden IT-Systemhäuser in Deutschland. Kunden aus dem B2B-Geschäftsumfeld partizipieren von umfangreichen Full-Service-Konzepten und -Lösungen, um die IT sowie deren anhängende Prozesse – im Hinblick auf die unternehmensweite Wachstumsstrategie – zukunftsfähig auszurichten. Diese reichen von Managed Print Konzepten über Cloud-Lösungen bis hin zu Digital Signage Anwendungen am Point-of-Sale. Dabei stellen proaktive technische Services eine essenzielle Ausrichtung im Hinblick auf Industrie 4.0 und die digitale Transformation dar. Durch ein flächendeckend globales Netzwerk ermöglicht IT-HAUS seinen Kunden die Integration weltweiter Beschaffungsstrategien und Kostenvorteile durch optimierte Prozesse.

Auch in 2021 wurde die IT-HAUS GmbH zu einem der Besten Systemhäusern gekürt und wiederholt als Top-Managed-Service-Provider ausgezeichnet.