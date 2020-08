IT-Management-Wissen als Rüstzeug für die Digitalisierung

Das IT-Management steht vor widersprüchlichen Herausforderungen: Einerseits muss es sich um die zuverlässige, sichere und wirtschaftliche Bereitstellung von IT-Services kümmern, andererseits spielt es eine zentrale Rolle für die Entwicklung und rasche Umsetzung von digitalen Innovationen.

Das neu erschienene Lehrbuch von Thomas Allweyer vermittelt daher sowohl etablierte IT-Management-Konzepte als auch aktuelle Ansätze, wie DevOps, Kanban, agile Verfahren und das Innovate-Design-Transform-Paradigma.

Von der IT-Strategie über die IT-Governance und das IT-Servicemanagement bis hin zur Informationssicherheit werden alle wichtigen Bereiche des IT-Managements behandelt. Auch die in der Praxis weit verbreiteten Frameworks ITIL und COBIT werden in ihrer aktuellen Version vorgestellt.

Damit richtet sich das Buch an Studierende IT-naher Studiengänge, aber auch an Berufstätige im Bereich der IT, die sich weiterentwickeln wollen.

Der Autor ist Professor an der Hochschule Kaiserslautern. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen gehört unter anderem eine Einführung in den Prozessmodellierungsstandard BPMN, die seit vielen Jahren ein Bestseller ist.

Das Buch “IT-Management – Grundlagen und Perspektiven für den erfolgreichen Einsatz von IT im Unternehmen” von Thomas Allweyer ist bei BoD erschienen und kann unter der ISBN 978-3-7519-5240-8 im Buchhandel bezogen werden.