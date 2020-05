IT Nearshoring als Lösung für die Ressourcenknappheit in der Coronakrise

In der Coronakrise hat sich noch deutlicher gezeigt, wie wichtig Digitalisierung für jeden Aspekt unseres Lebens ist. Gerade für Unternehmen, die Ihre Betriebsprozesse optimieren und Kommunikation mit Partnern und Kтunden aufrecht erhalten möchten und dabei wettberwerbsfähig bleiben müssen. Aufgrund des IT-Fachkräftenmangels und der schwierigen wirtschaftlichen Lage ist es dennoch eine Herausforderung, die benötigten IT-Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Laut dem agile Coach und Chef von Blubito Klaus Riedel ist IT Nearshoring da eine ideale Lösung, um solche Ressourcenengpässe zu überbrücken und gleichzeitig eine Kostenreduktion zu erzeielen: ?Der Digitalisierungsdruck auf Unternehmen aller Branchen hat in den vergangenen Jahren enorm, also exponentiell zugenommen, gleichzeitig auch die Anforderungen an moderne Softwaresysteme. Dabei hat die durchschnittliche Lebensdauer von Systemen abgenommen. Die Universitäten hingegen bringen kaum mehr IT Fachkräfte hervor als vor zwanzig Jahren, zumindest nicht in Deutschland oder der Schweiz. IT Nearshoring könnte hingegen verfügbare und dabei hochqualifizierte IT-Fachkräfte temporell oder langfristig zur Verfügung stellen?, so Klaus Riedel.

Er ist seit 12 Jahren CEO vom IT-Dienstleister Blubito, einem auf Nearshore Outsourcing spezialisiertem IT-Dienstleister. Im Entwicklungszentrum von Blubito in Sofia, Bulgarien arbeiten 75+ IT Spezialisten, 80% davon deutschsprachig. Dadurch treten keine sprachliche oder kulturelle Hürden auf, was gerade in Zeiten agiler Softwareentwicklung, die von der Kommunikation lebt, von vorranginger Bedeutung ist. Was die räumliche Nähe betrifft, erzählt Klaus Riedel eine Geschichte aus seiner Praxis: ?Ein Kunde aus der Nähe von Nürnberg hat sich für einen Nearshore Standort in Prag entschieden, gerade mal zwei Autostunden entfernt. Die osteuropäischen Nearshore Zentren lassen sich von uns aus problemlos in wenigen Stunden erreichen. Wichtige Workshops, Krisensitzungen, Teambuildings etc. lassen sich leicht oder sogar spontan organisieren und werden nicht zu ungeplanten und nicht mehr ins Budget passenden Faktoren. Unsere Kunden schätzen die Nähe und besuchen uns regelmäßig, nicht nur in kritischen Phasen. Dafür sorgen schnelle und direkte Verbindungen von Frankfurt, München, Berlin, Zürich oder Wien.?

Dabei ist Blubito ein IT Dienstleister, der ausschließlich nach agilen Methodiken arbeitet und bei Bedarf Organisationen bei Ihrer agilen Entwicklung selbst betreut. Als agile Coach begleitete Klaus Riedel mit seinem Team die digitale Transformation und die Einführung von Scrum und SAFe in großen Organisationen wie Deutsche Bank, Conrad Electronics, Volkswagen, PWC und anderen.