IT-Netzwerkpläne mit Docusnap einfach automatisiert erstellen

Netzwerkpläne mühsam manuell zu erstellen war einmal. Docusnap, die Softwarelösung des Herstellers itelio, fertigt Netzwerkpläne automatisiert an und erspart dem Anwender so eine Menge an Zeit und beschwerlicher Arbeit.

Für IT-Administratoren ist es heutzutage enorm schwierig den genauen Überblick über das IT-Netzwerk zu behalten, da sich die Netzwerke in einem stetigen Wandel befinden. Alte Systeme werden entfernt, neue hinzugefügt und einige Services werden in die Cloud verlagert.

Ein aktueller Netzwerkplan schafft hier Abhilfe. Aber welcher IT-Administrator hat schon Zeit bei jeder Änderung sofort einen neuen Netzwerkplan zu erstellen oder diesen zu aktualisieren ? gerade in großen Unternehmens-Netzwerken? Die neuen Systeme in eine Inventarliste einzutragen wird meist noch gewissenhaft erledigt, alte Systeme auszutragen, wird dann aber schon einmal gerne aufgeschoben. Und die Erstellung oder Aktualisierung des Netzwerkplans entfällt oftmals völlig. Überstunden sowie das Arbeiten bis spät in die Nacht und an den Wochenenden gehören leider zum Alltag vieler IT-Administratoren. Für aufwändige, administrative Aufgaben, wie die Erstellung von Netzwerkplänen, bleibt so nicht viel Zeit. Wäre es da nicht hilfreich, wenn es Netzwerkpläne gäbe, die sich immer von selbst aktualisieren und somit nicht veralten?

Hier kommt die Software Docusnap des Herstellers itelio ins Spiel. Docusnap inventarisiert die komplette IT-Umgebung automatisiert und wiederkehrend und erstellt auf Basis der aktuellen Daten Netzwerkpläne, Routingpläne, Topologiepläne etc. Dabei ordnen intelligente Layout-Algorithmen die einzelnen Elemente optimal an, so dass zum Beispiel Linienüberschneidungen minimiert werden. Neben der Erstellung der Netzwerkpläne, kann Docusnap diese Pläne auch automatisch an beliebige Empfänger versenden. So sind auch alle Kollegen und/oder IT-Dienstleister stets auf dem aktuellsten Stand. Falls der Netzwerkplan noch manuell nachbearbeitet werden soll, ist zudem ein Export als Microsoft Visio Datei möglich.

Docusnap erspart dem Anwender bei der Erstellung von Netzwerkplänen eine Menge Aufwand und Zeit. Eine 30-tägige, kostenlose Demoversion ist unter www.docusnap.com/demo erhältlich. Mehr Informationen über Docusnap finden sich unter: www.docusnap.com

Die itelio GmbH, Hersteller von Docusnap, betreut als IT-Systemhaus seit mehr als 15 Jahren Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit sensiblen und höchst anspruchsvollen IT-Umgebungen. Mittlerweile beschäftigt die itelio mehr als 90 Fachkräfte aus unterschiedlichen Nationen. Um IT-Infrastrukturen präzise zu dokumentieren und zu analysieren, entwickelte das Team der itelio die Softwarelösung Docusnap. Seit 2004 befindet sich Docusnap auf einem absoluten Erfolgskurs und genießt hohes Vertrauen bei Endkunden, Dienstleistern sowie Partnern.