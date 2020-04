IT Security Camp im Mai 2020 im Online-Format

Vom 13. bis 15. Mai 2020 präsentiert die Entwickler Akademie das IT Security Camp zum ersten Mal im Online-Format. Die Anforderungen an IT- Sicherheit ändern sich heutzutage immer schneller und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in Weiterbildung zu investieren!

Das Intensivtraining für IT-Security mit Christian Schneider bietet während drei Workshoptagen einen Intensiveinstieg in die Thematik der IT-Sicherheit: Praxisnah, ortsunabhängig, flexibel und günstiger!

Das Besondere: Fachkundiges Wissen und die kompetente Betreuung von unserem Trainer können Teilnehmer*innen einfach zu sich nach Hause holen!

Das IT Security Camp – Remote mit Christian Schneider, der als freiberuflicher Whitehat-Hacker, Trainer und Security-Coach tätig ist, richtet sich an Pentesting- und DevSecOps-interessierte Entwickler*innen, Test Engineers und DevOps Engineers, die an einem Intensiveinstieg in IT-Security interessiert sind. Die Teilnehmer*innen erlernen in drei Tagen nach dem Basiswerkzeug tiefere offensive Fähigkeiten (inkl. Post-Exploitation) sowie defensive Techniken zur Automation von Security-Checks in CI/CD Pipelines. Das Programm des Trainings besteht aus vier komplexen Teilen, in welchen das Ziel verfolgt wird, die Sicherheit Ihrer Projekte nachhaltig zu erhöhen. Die praxisnahe Vermittlung der Inhalte wird unter anderem in der Angriffsdurchführung auf Webanwendungen und Backends sowie Erweiterung von Build-Pipelines um Security-Checks im DevSecOps-Sinne ausgehändigt. Zudem wird eine genauere Einschätzung der Sicherheitslücken und Ihres Pentesting-Wissens angezielt.

Und das Beste: Bis zum 23. April kann vom Remote- & Frühbucherpreis kräftig gespart werden.

Weitere Vorteile:

50% Ersparnis im Vgl. zum Präsenztermin

Ortsunabhängiges Lernen rund um Themen wie: Pentesting, DevSecOps uvm.

Breakout-Räume und Whiteboards für die intensive Gruppenarbeit

4-stündiges Gratis-Video-Tutorial von Christian Schneider inklusive

Virtuelles Get-Together für entspanntes Networking & Erfahrungsaustausch

Zudem: Seminarmaterialien in elektronischer Form

Entwickler Akademie Zertifikat, das Ihnen Ihre erfolgreiche Teilnahme bescheinigt

Online-Intensivtraining mit einem der bekanntesten deutschsprachigen IT-Security-Experten!

Außerdem sind bereits folgende Termine buchbar:

2. ? 4. Juni 2020 | Düsseldorf

1 ? 3. September 2020 | Berlin

12.-14. Oktober 2020 | München

Das komplette Programm und weitere Informationen finden Interessenten unter https://it-security-camp.de/ sowie https://it-security-camp.de/….