IT-Security-Trends von Morgen auf dem G DATA Tech Day 2021

Mehr als 220 Teilnehmer*innen von Partnern und Resellern waren beim diesjährigen G DATA Tech Day dabei. Das virtuelle Event wurde live vom G DATA Campus in Bochum übertragen. Das Cyber-Defense-Unternehmen informierte dabei über sein aktuelles und künftiges Security-Portfolio und demonstrierte die Arbeitsweise seiner Erkennungstechnologien. Abgerundet wurde der Tag von einem intensiven Austausch mit den Vortragenden und einem Gin-Tasting.

Eine Bilderstrecke zum virtuellen Tech Day 2021 gibt es zum Download unter

https://secure.gd/techday-2021-bilder-download

Bereits zum vierten Mal fand der G DATA Tech Day statt, aufgrund von Corona wieder als virtuelles Event. Die ganze Veranstaltung wurde live vom G DATA Campus in Bochum aus übertragen. Die etablierte Partnerveranstaltung richtet sich insbesondere an Techniker*innen und ITler*innen und war dieses Jahr wieder ein voller Erfolg.

Andreas Lüning, Vorstand und Mitgründer von G DATA CyberDefense begrüßte die 220 Teilnehmer*innen des Tech Days 2021. „Wir kommen schon längst nicht mehr ohne Digitales aus und Unternehmen stehen unter dem Druck, sich durch digitale Werkzeuge zu optimieren. Entscheidend ist dabei die Sicherheit. Prinzipiell lohnt es sich für Kriminelle nicht nur, Firmen mit Ransomware anzugreifen und zu erpressen. Es rechnet sich für die Angreifer, Unternehmen gezielt auszuspionieren, um an personenbezogene Daten oder Informationen zu Geldprozessen zu kommen. Wir von G DATA stellen daher sinnvolle Bausteine zur Verfügung, um Systeme und damit Unternehmen gegen Attacken zu schützen.“

In den Vorträgen informierte G DATA über die aktuelle Roadmap und die neuen Businesslösungen 15.1 mit integrierter SIEM-Schnittstelle. Darüber hinaus erfuhren die Gäste des Tech Days, wie die künftigen Learning Journeys in den Security Awareness Trainings aussehen und wie Unternehmen ihre Belegschaft für das Thema IT-Sicherheit sensibilisieren können.

Besonderen Anklang fand die Live-Demonstration der G DATA Erkennungstechnologien: Anhand einer fingierten Phishing-Mail an einen Geschäftsführer zeigten die Experten, wie DeepRay und BEAST in den Sicherheitslösungen des Cyber-Defense-Unternehmens arbeiten und eine Infektion des Netzwerkes verhindern. DeepRay ist eine Machine-Learning-Technologie mit künstlicher Intelligenz und erkennt verhüllten Schadcode. BEAST erkennt Schadprogramme verhaltensbasiert und zeichnet dabei verdächtige Prozesse in einem Graphen nach. Das verhindert Fehlalarme und ermöglicht, Infektionen wieder zurückzurollen. Im Anschluss an das Vortragsprogramm hatten die Teilnehmer*innen in Breakout Sessions die Möglichkeit, ihre Fragen an die Sprecher*innen zu stellen und sich mit ihnen auszutauschen.

Gin: „Das Beste kommt zum Schluss“

Der Tech Day endete mit einem Gin-Tasting, durch welches Andreas Lüning zusammen mit Peter Meinken, Inhaber der Alten Drogerie Meinken führte. Im Vorfeld hatten die Teilnehmer*innen ein umfangreiches Paket mit Zutaten erhalten. Darunter war ein exklusiver G DATA Gin, der extra für den Tech Day hergestellt wurde.

„Der Tech Day war auch in der zweiten virtuellen Ausgabe wieder ein voller Erfolg für uns. Mit unserem Vortragsprogramm haben wir bei unseren Partnern voll ins Schwarze getroffen. Der Austausch mit ihnen ist dabei sehr wichtig für uns, daher hatten wir in diesem Jahr bewusst Breakout-Sessions eingeplant. Diese wurden rege genutzt, um uns Feedback zu geben oder Fragen zu stellen“, erklärt Matthias Koll, Head of Presales bei G DATA CyberDefense und Tech-Day-Verantwortlicher.

Mit umfassenden Cyber-Defense-Dienstleistungen macht der deutsche Erfinder des AntiVirus Unternehmen verteidigungsfähig gegen Cybercrime. Mehr als 500 Mitarbeiter sorgen für die digitale Sicherheit von Unternehmen und Anwendern. „Made in Germany“: Mit über 30 Jahren Expertise in Malwareanalyse betreibt G DATA Forschung und Softwareentwicklung ausschließlich in Deutschland. Höchste Ansprüche an den Datenschutz sind oberstes Gebot. Bereits 2011 hat G DATA mit dem Vertrauenssiegel „IT Security Made in Germany“ des TeleTrust e.V. eine „No-Backdoor“-Garantie abgegeben.

G DATA bietet ein umfassendes Portfolio von AntiVirus und Endpoint Protection über Penetrationstests und Incident Response bis zu forensischen Analysen, Security-Status-Checks und Cyber-Awareness-Trainings, um Unternehmen wirksam zu verteidigen. Neue Technologien wie DeepRay schützen mit Künstlicher Intelligenz vor Malware.

Service und Support gehören zum mit Ökostrom betriebenen G DATA Campus in Bochum, wie das Trojan Horse Café und das Bistro.

G DATA Lösungen sind in 90 Ländern erhältlich und wurden vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit einem Doppelsieg beim PUR-Award für Malware Protection und E-Mail-Security.