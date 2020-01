IT-Sicherheit für Kommunen: Mit ISIS12 in wenigen Schritten zur Informationssicherheit

Als offizieller Partner von ISIS12 unterstützt AirITSystems Kommunen dabei, das Managementsystem erfolgreich zu implementieren.

Zwischen 2016 und 2018 zählte jedes zweite Unternehmen zu den Opfern von kriminellen Handlungen durch Cyberkriminelle*. Aufgrund geringer IT-Ressourcen ist es für KMU sowie Kommunen oft schwierig, schnell passende Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Das Netzwerk des Bayerischen IT-Sicherheitsclusters e.V. entwickelte daher das Managementsystem ISIS12. Das einfache 12-Schritte-Programm hilft, ein zukunftssicheres Information Security Management System (ISMS) zur Abwehr der steigenden Cybergefahren zu etablieren. ISIS12 knüpft dabei an den BSI-IT-Grundschutz an und erfüllt gesetzliche Vorschriften zur Informationssicherheit und zum Datenschutz. Es fügt sich problemlos in ein vorhandenes Risikomanagement ein und schafft die Voraussetzung zur ISO 27001 Zertifizierung.

Mehr Informationen unter: www.airitsystems.de

AirITSystems wurde 2001 als Gemeinschaftsunternehmen der Flughäfen Hannover Langenhagen GmbH und Fraport AG gegründet. Wir sind Anwender, Systemhaus und Betreiber und bieten unseren Kunden individuelle IT- und Sicherheitslösungen ? für jede Branche und jede Unternehmensgröße.

Unsere Herkunft ist der Flughafen: Das heißt Komplexität pur, höchste Sicherheitsanforderungen und 24-Stunden-Betrieb. In diesem Umfeld ist das perfekte Zusammenspiel von organisatorischer, technischer und physischer Sicherheit auf höchstem Niveau gefragt. Von diesem Erfahrungsschatz profitieren unsere Kunden tagtäglich.