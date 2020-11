IT-Sicherheitsspezialist Cobotec wächst zweistellig mit Nutanix

IT-Sicherheit beginnt bei der Infrastruktur. Allein die Fähigkeit, Sicherheitspatches einzuspielen, sobald sie verfügbar sind, überfordert viele IT-Abteilungen ? nicht zuletzt im Mittelstand mit seinen beschränkten personellen Ressourcen. Automatisierung auf Infrastrukturebene ist der richtige Lösungsansatz für diese Herausforderung, der die Entkopplung von der zugrundeliegenden Hardware voraussetzt. Aus diesem Grund hat sich der auf IT-Sicherheit im Mittelstand spezialisierte IT-Dienstleister Cobotec im Mai 2019 für eine Partnerschaft mit Nutanix und für dessen hyperkonvergente Infrastruktursoftware (HCI) entschieden. Seither hat sich der neu geschaffene Geschäftsbereich Infrastruktur zum zweiten Standbein von Cobotec entwickelt und trägt deutlich zu Wachstumsraten von 20 bis 30 Prozent jährlich bei.

IT-Sicherheit hat stets eine Infrastrukturkomponente. Das weiß der regionale IT-Dienstleister Cobotec mit Sitz in Bielefeld seit seiner Gründung im Jahr 2003. Ob fehlende Netzwerksegmentierung mit dem Risiko einer Seitwärtsbewegung von Cyberkriminellen im Netzwerk, veraltete und deshalb für Cyberattacken anfällige Hardwaretreiber, fehlende Verschlüsselung von Kunden- und anderen Daten oder nicht eingespielte Patches für das Betriebssystem auf einer NAS-Lösung ? die besten Firewalls und Security-Lösungen nützen wenig, wenn die Ebenen unterhalb der Applikationen nicht abgesichert sind. Das ist umso riskanter, als die Zahl der erfassten Cybercrime-Fälle in Deutschland 2019 einen neuen Höchststand erreicht hat und die Attacken gerade im Zuge der Corona-Pandemie immer gerissener werden.

Angesichts dieser Situation stellt hyperkonvergente Infrastruktursoftware nicht nur in Sachen Wirtschaftlichkeit, sondern auch in punkto Sicherheit und Compliance einen Quantensprung dar. Denn sie erlaubt die Automatisierung einer Vielzahl administrativer Arbeiten einschließlich starker Verschlüsselung von Ruhedaten (data at rest), die zahlreiche sicherheits- und Compliance-relevanten Herausforderungen ? Stichwort Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ? bereits auf Infrastrukturebene gerade unter der Bedingung beschränkter Ressourcen meistern hilft.

?Alles, was wir verkaufen, setzen wir auch selbst ein?, betont Mario Techel, Gründer und Geschäftsführer der Cobotec GmbH. ?Als wir uns mit dem Thema HCI näher auseinandersetzten, wurde uns sehr schnell klar, welches Potenzial sowohl für uns, aber auch und vor allem für unsere Kunden darin liegt. Die komplette Entkopplung von Software und Hardware und die sich dadurch eröffnende Möglichkeit, die gesamte Infrastruktur mit wenigen Mausklicks zu managen und optimal auf die Anforderungen der Applikationen und Anwender abzustimmen, sind einfach phänomenal.?

Nach eingehender Prüfung verschiedener Angebote im Markt kamen Mario Techel und sein Team zu dem Schluss, dass nur Nutanix den Grad an Einfachheit bieten kann, der es der IT erlaubt, ihre eigentliche Rolle als Innovationstreiber zu spielen und sich ganz auf die wertschöpfenden Aufgaben zu konzentrieren. Die Entscheidung zugunsten Nutanix fiel umso leichter, als der Anbieter im April 2019 eine Partnerschaft mit HPE eingegangen war, dem Lieferanten für Serverhardware bei Cobotec.

Seit Beginn der Partnerschaft mit Nutanix im Mai 2019 hat Cobotec mehrere Kundenprojekte, in denen die HCI-Software von Nutanix auf HPE-Hardware der ProLiant DX-Serie implementiert und ausgeliefert wurde, erfolgreich abgeschlossen. Die bisherigen Erfahrungen mit der Einfachheit und Zuverlässigkeit der Nutanix-Software sind hervorragend. ?Updates funktionieren wirklich auf Knopfdruck, bei Bedarf auch vom Handy aus, der Rest erfolgt völlig automatisch. Sicherheitslücken lassen sich dadurch schließen, sobald Patches verfügbar sind. Das reduziert das Risiko erfolgreicher Cyberangriffe ganz erheblich. Kundendaten lassen sich auf Knopfdruck verschlüsseln, was das Risiko, Compliance-Auflagen z. B. der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung zu verletzen, erheblich senkt. Außerdem ist der technische Support von Nutanix ausgezeichnet. Das wissen wir aus eigener Erfahrung?, berichtet Mario Techel. Das spare nicht nur Personalressourcen, die sich für wichtigere Aufgaben einsetzen ließen, sondern erhöhe auch die Sicherheit und helfe, Compliance-Risiken zu reduzieren. Bezogen auf den gesamten Lebenszyklus resultiere daraus zudem eine beeindruckende Wirtschaftlichkeit.

Auch wenn der Schwerpunkt der Vertriebsaktivitäten von Cobotec auf der Modernisierung der Infrastrukturen in den Rechenzentren der Kunden liegt, denkt Mario Techel bereits daran, das Geschäftsmodell seines Unternehmens in Richtung Managed Services weiterzuentwickeln. ?Nach oben sind hier keine Grenzen gesetzt. Von Disaster Recovery as a Service über VDI und Desktop as a Service bis zum Datacenter as a Service ist alles möglich, so performant, zuverlässig, skalierbar und wirtschaftlich wie nie zuvor?, blickt Mario Techel in die Zukunft.

?Cobotec ist ein perfektes Beispiel dafür, was wir in unserer Zusammenarbeit mit Partnern erreichen wollen und wie wir gemeinsam einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen?, betont Thomas Huber, Director Channel & OEM Sales bei Nutanix. ?Unsere hyperkonvergente Infrastruktursoftware (HCI) deckt auch Sicherheitsaspekte ab, die über herkömmliche Computer- und Netzwerk-Sicherheit hinausgehen und Bereiche wie Datensouveränität in hybriden Cloud-Infrastrukturen oder die Absicherung von vernetzten Maschinen betreffen. Sicherheit und Compliance beginnen in der Tat bei der Infrastruktur. Der beeindruckende Erfolg von Cobotec zeigt, wie sich auf Basis unseres gemeinsamen Angebots neue Geschäftsfelder erschließen und das Geschäftsmodell von Partnern erweitern und in Richtung Managed Services weiterentwickeln lassen.?

