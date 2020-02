IT-TRANS 2020 startet am Dienstag: Mobilität als digital optimierte Dienstleistung (FOTO)

Digitale Tools haben im ÖPV das Potenzial, dessen Qualität zuoptimieren, die Effizienz zu steigern, Kosten zu reduzieren und zur Verbesserungdes Fahrgast-Erlebnisses beizutragen. Vom 3. bis 5. März setzt sich die weltweitführende Konferenz und Fachmesse in der Messe Karlsruhe mit der digitalvernetzten urbanen Mobilität auseinander.

Die rund 150 Referenten der IT-TRANS Konferenz greifen diese Aspekte in 30

Sessions auf. Nicht nur in der Konferenz, auch in der Fachmesse stellen

Branchenexperten ihre Best-Practice-Beispiele sowie neuesten Produkte und

Mobilitätsdienstleistungen vor: In den beiden Market Update Foren werden 70

Referenten von Ausstellern wie IVU, INIT, Trapeze, Cityway, Bestmile, Masabi,

Grupo Etra, Scheidt & Bachmann und Siemens Mobility ihre Visionen und

Erfahrungen teilen. Mobility-as-a-Service (MaaS) und Seamless Mobility sowie

Data Analysen, Mobile Ticketing und Integrierte Planungstools für

Verkehrsbetriebe sind einige der Themen in den Market Update Foren.

“Die IT-TRANS zeigt, wo digitale Lösungen im öffentlichen Personenverkehr

eingesetzt werden können – von Micromobility und Big Data über künstliche

Intelligenz bis hin zum Internet der Dinge”, berichtet Projektleiter Jochen

Georg. “Unsere rund 280 Aussteller, von denen fast die Hälfte aus dem Ausland

kommt, werden ihre smarte Software auf 28.000 Quadratmetern und erstmals in zwei

Messehallen präsentieren.”

Neu: Future Mobility Lab mit Barrierefreiheit und Micromobility

Das neue Future Mobility Lab vereint die Themen e-Charging, Barrierefreiheit

sowie Micro und Connected Mobility auf einer Fläche in der Fachmesse. Der

Aussteller Stoehr präsentiert seine Ladestationen für Elektrobusse und -autos.

INIT zeigt den IT-TRANS Besuchern, wie sich öffentlicher Nahverkehr für Menschen

mit eingeschränkter Mobilität oder Seh- und Hörbehinderungen anfühlt. Besucher

können bei INIT persönlich erfahren und ausprobieren, wie ein inklusives

Reiseassistenzsystem auf ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht und ihnen die

Teilhabe am ÖPV ermöglicht. Darüber hinaus können Besucher im Future Mobility

Lab die e-Scooter des Anbieters VOI in einem Fahrsicherheitsparcours testen. TAF

mobile aus Jena präsentiert zudem eine App, die verschiedene Beförderungsmittel

auf einer Plattform vereint darstellt und buchbar macht.

Leitstelle simuliert Management komplexer Verkehrssysteme

Erstmals wird bei der IT-TRANS 2020 eine Leitstelle eingerichtet, die live

simuliert, wie autonome E-Fahrzeuge in ein Verkehrssystem, in dem sich auch

Wagen mit Fahrer bewegen, integriert werden. Die Leitstelle wird vom Schweizer

Aussteller Trapeze eingerichtet. Die Software zur Einbindung der selbstfahrenden

Fahrzeuge in das Leitsystem liefert dessen Tochterfirma AMoTech. Die IT-TRANS

Besucher können die verschiedenen Beförderungsmittel auf den Monitoren der

Leitstelle beobachten, den Disponenten über die Schulter schauen und Fragen

stellen. Eines der im Verkehrsmanagement der Leitstelle abgebildeten Fahrzeuge

ist ein selbstfahrender Kleinbus des Herstellers easymile, der auf einer

Demonstrationsstrecke für eine Probefahrt bereitsteht.

Erstmals Future Mobility Award für Start-ups

Zum ersten Mal wird anlässlich der IT-TRANS ein Preis an Start-ups verliehen:

Mit dem Future Mobility Award werden nachhaltige Mobilitätslösungen für den

öffentlichen Personenverkehr ausgezeichnet. Der Preis wird von der

Fachzeitschrift Nahverkehrs-praxis, dem Automotive Engineering Network sowie der

Messe Karlsruhe während der Karlsruher Networking Night am zweiten Messeabend

vergeben. Am Vortag pitchen die Bewerber ihre Ideen, Konzepte und Projekte in

der Start-up Zone in der Fachmesse. Eine Expertenjury aus Vertretern der

Wirtschaft und Kommunen bewertet die Einreichungen.

Über die IT-TRANS

Die IT-TRANS, Internationale Fachmesse und Konferenz für intelligente Lösungen

im öffentlichen Personenverkehr, feierte ihre Premiere im Jahr 2008 in

Karlsruhe. Innerhalb kurzer Zeit hat sich das zweijährig stattfindende Event als

wichtigste Plattform der Branche etabliert und widmet sich als weltweit führende

Fachveranstaltung der nachhaltig digital vernetzten urbanen Mobilität.

