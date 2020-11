IT-Unternehmen itelio GmbH erneut Top-Arbeitgeber im Mittelstand 2021

Das Nachrichtenmagazin FOCUS-Business und die führende Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu haben erneut Deutschlands TOP-Arbeitgeber aus dem Mittelstand ausgezeichnet. Das IT-Unternehmen itelio mit Sitz in Kiefersfelden zählt auch in diesem Jahr zu den Hidden Champions bei Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung.

Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die itelio GmbH als TOP-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet. Basis für die Erhebung sind Bewertungen von ehemaligen und aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bewertet werden unter anderem die Zufriedenheit mit Unternehmenskultur, Arbeitsklima und Gehalt.

?Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Es zeigt, dass wir als Unternehmen auf dem richtigen Weg sind. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei der gesamten itelio-Mannschaft für das tägliche Engagement und die gute Zusammenarbeit bedanken! Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld bieten können, in dem sie sich wohlfühlen. Die Auszeichnung kommt direkt von unserem Team. Das ist für uns so viel wertvoller als eine externe Auszeichnung. Aber sicherlich ist es für uns kein Grund, um uns darauf auszuruhen. Wir werden auch in Zukunft laufend daran arbeiten eine motivierende Arbeitsatmosphäre zu schaffen, um so in den nächsten Jahren noch besser zu werden.?, so Julia Doetsch, zuständig für das Personalmanagement bei der itelio GmbH.

Die Liste der ?Top Arbeitgeber Mittelstand? wurde von FOCUS-Business bereits zum vierten Mal erstellt. Dafür kooperierte das Wirtschafts- und Karrieremagazin mit dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu, auf dem Arbeitnehmer anonym ihren Arbeitgeber bewerten können. Insgesamt wurden rund 950.000 Unternehmen analysiert. Die komplette Rangliste ist am 24. November 2020 im Sonderheft FOCUS-Business ?Arbeitgeber des Mittelstands? erschienen.

Die itelio GmbH, Hersteller von Docusnap, betreut als IT-Systemhaus seit mehr als 15 Jahren Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit sensiblen und höchst anspruchsvollen IT-Umgebungen. Mittlerweile beschäftigt die itelio mehr als 80 Fachkräfte aus unterschiedlichen Nationen. Um IT-Infrastrukturen präzise zu dokumentieren und zu analysieren, entwickelte das Team der itelio die Softwarelösung Docusnap. Seit 2004 befindet sich die itelio GmbH auf einem absoluten Erfolgskurs und genießt hohes Vertrauen bei Endkunden, Dienstleistern sowie Partnern.