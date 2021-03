IT-Unternehmen itelio GmbH ist?TOP-Bildungspartner?

Mit dem Projekt der Bildungspartnerschaften unterstützt die IHK München und Oberbayern seit 2014 die erfolgreiche Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern durch die gezielte Vernetzung von Schulen und Unternehmen. Für seine Bildungspartnerschaft mit der Dientzenhofer-Realschule Brannenburg wurde der in Kiefersfelden ansässige IT-Dienstleister itelio nun erstmals ausgezeichnet.

Seit Jahren engagiert sich das Unternehmen für soziale Projekte und die Jugendförderung in der Region Oberbayern. Um Schüler und Schülerinnen beim erfolgreichen Übergang in die Berufswelt zu unterstützen, hat die itelio GmbH im Januar 2020 eine IHK Bildungspartnerschaft mit der Realschule Brannenburg geschlossen. Durch die Kooperation sollen die Jugendlichen besser auf ihren Start in das Berufsleben vorbereitet werden. In Form von gemeinsamen Informationsabenden, Betriebsbesichtigungen, Bewerbungstrainings und Praktika erhalten sie Einblicke in die Ausbildungsberufe der itelio GmbH und können sich mit Berufstätigen austauschen.

Für die erfolgreiche Umsetzung der Partnerschaft wurde das IT-Unternehmen nun erstmals von der IHK München und Oberbayern als ?Top-Bildungspartner? geehrt.

?Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung! Für uns ist die Bildungspartnerschaft ein voller Erfolg. Viele Jugendliche wissen nach Ende ihrer Schulzeit gar nicht, welche unzähligen beruflichen Möglichkeiten es in unserer Region gibt. Durch die Kooperation haben wir die Möglichkeit, den jungen Frauen und Männern die Arbeitswelt näherzubringen. Gleichzeitig können wir uns als Ausbildungs?betrieb präsentieren und mit potenziellen Azubis in Kontakt treten.?, so Julia Doetsch, Ausbildungsbeauftragte der itelio GmbH.

Langfristig möchte die IHK München und Oberbayern eine IHK-Bildungspartnerschaft für jede Schule in Oberbayern abschließen. Eine weitere Bildungspartnerschaft der itelio GmbH mit dem Gymnasium Raubling ist bereits in Planung.

Unter www.itelio.com/karriere finden Sie alle Informationen zu den Karriere-Möglichkeiten der itelio GmbH.

Die itelio GmbH, Hersteller von Docusnap, betreut als IT-Systemhaus seit mehr als einem Jahrzehnt Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit sensiblen und höchst anspruchsvollen IT-Umgebungen. Mittlerweile beschäftigt die itelio mehr als 90 Fachkräfte aus unterschiedlichen Nationen. Um IT-Infrastrukturen präzise zu dokumentieren und zu analysieren, entwickelte das Team der itelio die Softwarelösung Docusnap. Seit 2004 befindet sich Docusnap auf einem absoluten Erfolgskurs und genießt hohes Vertrauen bei Endkunden, Dienstleistern sowie Partnern.