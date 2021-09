IT-Unternehmertag mit eigenem Track auf dem sofwareday des VÖSI in Wien am 29.9.2021

Der VÖSI Verband Österreichischer Software Industrie veranstaltet regelmäßig mit der WKO Wirtschaftskammer Österreich den softwareday.

Das Motto des diesjährigen softwareday ist:

KI FÜR DAS ENGINEERING & INTELLIGENTE UNTERNEHMEN

Am 29.9.21 werden über 200 Experten aus der IT Branche erwartet. KI stellt auch die IT-Unternehmen vor neue Herausforderungen in diesem Wachstumsthema.

Der IT-Unternehmertag hat auf dem softwareday einen eigenen Track. Eingeladen sind IT-Unternehmer/innen und Unternehmensentwickler/innen, die auf Augenhöhe über die Auswirkungen der neuen Technologien auf die Geschäftsmodelle von IT-Unternehmen mit IT-Unternehmern diskutieren und sich neue Anregungen von anderen IT-Unterhemer/innen holen möchten.

softwareday Track 4: IT-UNTERNEHMERTAG am 29.9.2021 in Wien

Track 4 – 10:30 Uhr – Markus Schriebl | CEO | TAGnology RFID GmbH mit dem Thema: „Datenenabler für digitale Prozesse mit KI“

Track 4 – 11:30 Uhr Andrea Radziwill | Social Selling Expertin & Vertriebstrainerin | Pöhnl & Schottler mit dem Thema: „Der digitale IT-Vertrieb – Social Selling at its best“

Track 4 – 12:00 Uhr Andreas Barthel | Gründer IT-Unternehmertag | CEO connexxa mit dem Thema: „Insights aus der IT-Branche – Tipps & Trends“, gerade verändern sich die Marktverhältnisse durch Unternehmenszukäufe sehr stark sowie für Systemhäuser aber auch für Softwareunternehmen – ich zeige Ihnen die Vorgehensweisen und Ziele dieser „game changer“, damit Sie wissen was auf Sie zukommen kann.

Track 4 – 12:30 Uhr DI (FH) Ilse Burgstaller M.Sc. | Geschäftsführerin der RZL Software GmbH & Gerald Stürzlinger | Geschäftsführer | RZL Software GmbH mit dem Thema: “ Branchensoftwarehäuser im Wandel“,

Die rechtlichen Herausforderungen des Cloudcomputing (Referent Hr. Stürzlinger)

Technologische Herausforderung der Cloud für Softwareunternehmen (Referent Hr. Stürzlinger)

5 Jahre Holacracy (agiles Arbeiten) – Erfahrungsbericht (Referent Frau DI (FH) Ilse Burgstaller M.Sc)

Track 4 – 14:45 Uhr AI als Service: Chancenreiche Zukunft für IT- Unternehmen Speaker: Andreas Klug | Vorstand ityx Solutions | Vorsitzender des Arbeitskreises „AI“ | Digitalverband Bitkom

Anmeldungslink

Der IT-Unternehmertag ist eine der größten Veranstaltungen im IT-Mittelstand, die jährlich über 150 IT-Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte mittelständischer IT-Unternehmen in Frankfurt am Main und Wien zusammen bringt, um sich über die Unternehmensführung, Entwicklung und Strategien von ITK-Unternehmen auszutauschen. Der IT-Unternehmertag befindet sich seit über 20 Jahren in der IT-Branche.

Eines der erfolgreichsten Events mit IT-Unternehmern, Geschäftsführern und Vorständen mittelständischer IT-Unternehmen:

-Spannende Kooperationen

-Erfahrungsaustausch

-Neue Strategien & Lösungen