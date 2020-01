itelio GmbH geht IHK Bildungspartnerschaft ein

Durch eine praxisorientierte Zusammenarbeit zwischen der itelio GmbH und der Staatlichen Realschule Brannenburg sollen die Schülerinnen und Schüler in Zukunft besser auf ihr späteres Arbeitsleben vorbereitet werden. Praktische Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche und Aufgabenfelder als auch der direkte Erfahrungsaustausch mit den itelio-Mitarbeitern sollen den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich ein direktes Bild von den verschiedenen Ausbildungsberufen zu machen. Anhand von Unternehmensbesichtigungen, Praktika, gemeinsamer Informationsveranstaltungen sowie Bewerbungscoachings wollen die itelio GmbH und die Realschule die Jugendlichen beim Kennenlernen der Berufsbilder unterstützen. Die IHK Bildungspartnerschaft soll in der Berufsorientierung also eine Brücke zwischen Theorie und Praxis bilden.

Die itelio GmbH möchte mit dieser Bildungspartnerschaft die jungen Frauen und Männer für eine technisch-gewerbliche Ausbildung motivieren. Dazu Julia Doetsch, Leiterin der itelio-Ausbildungsakademie: ?Es zeigt sich immer wieder, dass viele Schülerinnen und Schüler nach dem Ende der Schulzeit gar nicht wissen, welche Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten es gibt. Mit dieser Kooperation sollen sie schon früh mit unseren verschiedenen Ausbildungsberufen in Berührung kommen. Wir von der itelio wollen uns nachhaltig für junge Menschen engagieren, ihnen frühzeitig Einblicke in das Berufsleben ermöglichen und sie zuverlässig auf dem Weg zur Berufsausbildung begleiten. Wir sind uns sicher, dass diese Kooperation für beide Seiten sehr gewinnbringend sein wird. Wir freuen uns auf einen intensiven Austausch.?

Die itelio GmbH, Hersteller von Docusnap, betreut als IT-Systemhaus seit mehr als einem Jahrzehnt Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit sensiblen und höchst anspruchsvollen IT-Umgebungen. Mittlerweile beschäftigt die itelio mehr als 90 Fachkräfte aus unterschiedlichen Nationen. Um IT-Infrastrukturen präzise zu dokumentieren und zu analysieren, entwickelte das Team der itelio die Softwarelösung Docusnap. Seit 2004 befindet sich Docusnap auf einem absoluten Erfolgskurs und genießt hohes Vertrauen bei Endkunden, Dienstleistern sowie Partnern.