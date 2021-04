itelio GmbH ist erneut Microsoft Gold-Partner

Das IT-Unternehmen itelio mit Sitz in Kiefersfelden ist seit seinem Gründungsjahr 1997 Gold-Partner von Microsoft. Im Jahr 2021 wurde der IT-Dienstleister nun erstmals in dreizehn Kompetenzen mit dem Gold-Status ausgezeichnet.

Microsoft Partner sind zertifizierte Spezialisten im Umgang mit IT-Lösungen im Unternehmensbereich. Die itelio GmbH konnte sich in diesem Bereich durch langjährige Erfahrung eine hohe Expertise aufbauen. Das Unternehmen arbeitet eng mit Microsoft zusammen und bietet seinen Kunden daher einen umfangreichen technischen Support.

Die Mitarbeiter der itelio GmbH verfügen über ein breites Fachwissen und werden jährlich von einer externen Instanz auf ihre Sachkompetenz geprüft.

Den Gold-Status hat das Unternehmen 2021 in den folgenden dreizehn Kompetenzen erreicht:

Gold Application Development

Gold Application Integration

Gold Cloud Platform

Gold Cloud Productivity

Gold Collaboration and Content

Gold Communications

Gold Data Analytics

Gold Datacenter

Gold DevOps

Gold Messaging

Gold Project and Portfolio Management

Gold Small and Midmarket Cloud Solutions

Gold Windows und Devices

Die Vorteile der Zertifizierungen liegen auf der Hand. Sie bieten Kunden eine wichtige Orientierung in der Auswahl eines IT-Dienstleisters und stehen für Standards auf hohem Niveau. Außerdem geben sie eindeutig an, in welchen Kompetenzfeldern der Microsoft Partner besonders qualifiziert ist.

?Wir sind sehr stolz darauf, den Microsoft Gold-Status dieses Jahr gleich in dreizehn Kompetenzen erreicht zu haben. Mit Microsoft als starken Partner an unserer Seite, können wir für unsere Kunden individuelle IT-Lösungen designen, umsetzen und betreuen. Durch die Zertifizierung haben wir nach außen hin deutlich gemacht, dass wir bei Cloud-Themen rund um Office 365, Microsoft 365 oder Azure und den On-Premises-Lösungen der richtige Ansprechpartner für unsere Kunden sind.?, so Tobias Kurz, Geschäftsführer der itelio GmbH.

Das gesamte Angebot der itelio GmbH finden Sie unter: www.itelio.com/it-services

Die itelio GmbH, Hersteller von Docusnap, betreut als IT-Systemhaus seit mehr als 15 Jahren Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit sensiblen und höchst anspruchsvollen IT-Umgebungen. Mittlerweile beschäftigt die itelio mehr als 80 Fachkräfte aus unterschiedlichen Nationen. Um IT-Infrastrukturen präzise zu dokumentieren und zu analysieren, entwickelte das Team der itelio die Softwarelösung Docusnap. Seit 2004 befindet sich die itelio GmbH auf einem absoluten Erfolgskurs und genießt hohes Vertrauen bei Endkunden, Dienstleistern sowie Partnern.