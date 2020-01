itelio GmbH zeichnet Docusnap Most Valuable Professionals 2020 aus

Außerordentliche Leidenschaft beim Einsatz der Software Docusnap, gepaart mit jahrelanger Praxiserfahrung und hohen technischen Kenntnissen in Docusnap ? all diese Punkte in Kombination waren dem Hersteller itelio eine besondere Auszeichnung wert. Am Firmensitz in Kiefersfelden nahmen so die beiden IT-Professionals Oliver Hepp von der Kramer & Crew GmbH & Co. KG und Frank Oehlschlägel von der alpha 2000 Holding GmbH die Auszeichnung zum Docusnap Most Valuable Professional 2020 entgegen.

?Die beiden zeigen den IT-Administratoren da draußen nicht nur tagtäglich wie wichtig eine aktuelle IT-Dokumentation ist, sondern auch wie eine IT-Dokumentation den Arbeitsalltag extrem erleichtern und auch Spaß machen kann.?, so Peter Kurz, Geschäftsführer der itelio GmbH. ?Wir als Hersteller freuen uns sehr, dass unser Produkt Docusnap von Herrn Hepp und Herrn Oehlschägel so intensiv gelebt wird und dass sie andere dafür so sehr begeistern können. Diese Auszeichnung haben sie sich wirklich verdient.?

Das gesamte Team der itelio GmbH bedankt sich mit der Auszeichnung zum Docusnap MVP 2020 sehr herzlich bei beiden ITlern für deren besonderen Einsatz und freut sich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die itelio GmbH, Hersteller von Docusnap, betreut als IT-Systemhaus seit mehr als einem Jahrzehnt Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit sensiblen und höchst anspruchsvollen IT-Umgebungen. Mittlerweile beschäftigt die itelio mehr als 90 Fachkräfte aus unterschiedlichen Nationen. Um IT-Infrastrukturen präzise zu dokumentieren und zu analysieren, entwickelte das Team der itelio die Softwarelösung Docusnap. Seit 2004 befindet sich Docusnap auf einem absoluten Erfolgskurs und genießt hohes Vertrauen bei Endkunden, Dienstleistern sowie Partnern.