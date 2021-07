ITRIS bezieht eigenen Firmensitz in Walluf

Walluf, 06. Juli 2021***** Die ITRIS GmbH, Tochterunternehmen der im schweizeri-schen Spreitenbach bei Zürich ansässigen ITRIS Gruppe, hat ihren deutschen Hauptsitz von Wiesbaden nach Walluf verlegt. Das von einem Park umgebene große Bürogebäude ist 2020 von der ITRIS Gruppe gekauft und in den letzten 10 Monaten umfassend renoviert und den Bedürfnissen der ITRIS GmbH angepasst worden. Die großzügigen und modernen Räumlichkeiten bieten viel Platz und tragen den Wachs-tumsplänen des IT-Service- und Maintenance-Spezialisten Rechnung.

Die ITRIS Gruppe mit ihren Tochterunternehmen in der Schweiz sowie in der DACH Region und weiteren ausländischen Standorten ist hauptsächlich im IT- Service und Projektge-schäft tätig. ITRIS beschäftigt über 600 MitarbeiterInnen und hat im Jahr 2020 über 250 Mio. CHF (230 Mio. Euro) umgesetzt.

„2016/2017 haben wir in Wiesbaden unseren deutschen Hauptsitz mit dem Ziel eröffnet, den Erfolg der ITRIS in der Schweiz auch in dem 10 mal größeren Wirtschaftsraum Deutschland fortzusetzen. In den vergangenen Jahren haben wir die flächendeckende Prä-senz in Deutschland durch die Gründung zahlreicher Niederlassungen weiter ausgebaut, entsprechend unserem Credo „aus der Region für die Region“. Die jetzt in Walluf zur Verfü-gung stehenden repräsentativen Räumlichkeiten schaffen die Voraussetzungen für ein wei-teres strukturelles und organisches Wachstum, mit dem wir unsere Marktpräsenz in Deutschland weiter ausbauen wollen“, erklärt Alfred Winkler, Konzernleiter und President der ITRIS AG.

„Der neue Firmensitz unserer deutschen Niederlassung in Walluf ist für uns ein idealer Standort. Er verbindet die ländliche Lage im schönen Walluf im Rheingau mit dem direkten Autobahnanschluss und Nähe zum geostrategischen Drehkreuz Frankfurt“, beschreibt Horst Persin, Geschäftsführer ITRIS GmbH, die Vorteile des Standorts.

Seit über drei Jahrzenten erbringt ITRIS sehr erfolgreich Multivendor-Hardware-Wartungsleistungen und betreut mit seinen Techniker-Teams mehr als 250.000 IT-Systeme von über 3.500 Unternehmenskunden in der DACH-Region. ITRIS verfolgt einen ganzheitlichen Wartungsansatz, bei dem die Multivendor-geschulten Techniker den Kun-den 24 Stunden an 365 Tagen zur Verfügung stehen. Die hohe Flexibilität gepaart mit individuellen Hardware-Wartungsverträgen und SLAs garantieren eine hohe Verfügbarkeit der Systeme und eine Kosteneinsparung für die Unternehmen von bis zu 40 Prozent.